Vélez-Estudiantes: Entradas, campo de juego y ¿cómo volver con el paro de transporte?

Tanta ilusión por este partido parece indicar que el domingo (05/05) habrá una verdadera fiesta en la cancha para ver quién será el nuevo campeón de esta edición de la Copa de la Liga.

¿Cómo salieron los dos últimos duelos que disputaron Vélez y Estudiantes?

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Copa de la Liga Profesional 2022, y firmaron un empate en 1.

En un espectáculo imperdible, el “Fortín” y el “Pincha” darán todo para alzarse con la copa en la definición de Argentina - Copa LPF 2024.

Vale señalar que ambas semifinales se definieron por penales, Vélez se clasificó tras eliminar a Argentinos Juniors, mientras que Estudiantes hizo lo propio ante Boca.

Cuáles son los precios de las entradas para ver la final entre Vélez y Estudiantes

Las entradas para las populares para los socios costarán $15.750 y para los no socios $31.500, mientras que las plateas tendrán un valor de $31.500 y $47.250, respectivamente.

El comunicado de Vélez del miércoles 1 de mayo

“El Club Atlético Vélez Sarsfield comunica que los vuelos puestos a la venta ya están agotados. Estamos trabajando para conseguir más vuelos para poder satisfacer la demanda de nuestros socios y facilitar el traslado de nuestros hinchas para acompañar al equipo al encuentro decisivo del domingo”, escribieron desde X (ex Twitter).

Y agregaron: “Mientras realizamos estas gestiones, seguimos vendiendo PACKS MICRO+ENTRADA. Teniendo en cuenta la gran cantidad de socios que están haciendo cola desde la madrugada, pedimos paciencia a todos los que se acerquen a adquirir sus traslados y entradas para que podamos asegurar que todos tengan su lugar”.

El campo de juego en óptimas condiciones

La AFA determinó que Santiago sea sede de este duelo y desde hace dos semanas se trabaja para llegar con el estadio de la mejor manera posible, tanto en lo que respecta al campo de juego como así también a la parte logística e infraestructura.

Julio Marchant, director del estadio “Madre de Ciudades”, manifestó en declaraciones que concedió al Diario EL LIBERAL de Santiago del Estero que ellos tienen todo listo para la gran final del domingo:

“La verdad que estamos contentos y a la vez orgullosos de volver a recibir una final en nuestro estadio. Desde hace ya un tiempo preparándonos de la misma manera que siempre. Uno va adquiriendo experiencia evento tras evento y sabemos que hay que estar en cada detalle. Obviamente, siempre con la idea de mejorar en las cosas que por ahí no salen como uno espera. Hoy decimos que estamos muy contentos por el presente que nos toca vivir en cuanto a la importancia que tiene una nueva final aquí en nuestra provincia”, aseguró el ex volante de Boca.

Respecto a la capacidad que tendrá el “Madre de Ciudades” para este domingo, Marchant declaró: “El estadio cuenta con una capacidad de 30.000 personas. Todas ubicadas en butacas. Se nos viene una final y seguramente esperamos que sea a estadio completo en lo que es la capacidad. Eso también le viene bien a la provincia, para poder recibir turistas que van a querer asistir a este partido”.

A su vez, el director del estadio se refirió al campo de juego y los trabajos que se realizaron desde el 14 de abril, cuando Central Córdoba y San Lorenzo disputaron allí su partido. “El campo de juego llegan en muy buenas condiciones. Se ha hecho una resiembra aprovechando que hemos contado con algo de tiempo y bueno la verdad que está en un mayor punto, por así decirlo. Esperamos este partido con un campo de juego muy en muy buenas condiciones”, destacó Julio Marchant, en diálogo con el Diario EL LIBERAL.

Las finales disputadas en el estadio Madre de Ciudades

El Estadio Único Madre de Ciudades recibió ya seis finales del fútbol argentino y la de este domingo será la séptima.

Los hoteles de la capital santiagueña y la ciudad de La Banda tienen una alta demanda y seguramente, entre este viernes (03/05) y este sábado (04/05), comiencen a llegar los hinchas a la espera del duelo del domingo por la tarde.

¿Cómo será la logística de los hinchas de Vélez y Estudiantes para la final?

De cara al duelo decisivo entre el “Fortín” y el “Pincha”, la Policía de la Provincia de Santiago del Estero dio a conocer los detalles logísticos que los simpatizantes de ambos equipos deberán tener en cuenta al momento de viajar al campo de juego.

Los hinchas del equipo celeste y blanco viajarán rumbo a Santiago a través de la Ruta Nacional 34, con una distancia de 1,043 kilómetros y una duración de casi 12 horas.

Mientras que los platenses harán lo propio por la RN 9, con una distancia un poco mayor (1,197km) y una duración de 13 horas y 27 minutos.

Ya en las inmediaciones al estadio Madre de Ciudades, la organización determinó que los fanáticos de Vélez se ubiquen en la popular sur y la platea este; en tanto que los de Estudiantes ingresen a la popular norte y platea oeste.

Regreso complicado de hinchas y planteles por el paro de transporte

Tras la disputa de la final de la Copa de la Liga Profesional, los planteles y los hinchas de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata tendrán un regreso complicado debido a que este lunes (06/05) los sindicatos del transporte anunciaron un paro nacional que afectará a los servicios aéreos, terrestres, marítimos y portuarios de todo el país. Será en rechazo al posible regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias -incluido en el paquete fiscal- y la sanción de la norma madre que impulsa el presidente Javier Milei.

“Vamos a realizar asambleas simultáneas el día 6 en casi todos los modos de transporte, en el rango de las 8 a las 11 de la mañana”, confirmó el secretario general adjunto la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid.

El dirigente sindical planteó que la acción gremial va a tener “consecuencias en los subterráneos, en los aviones, en el transporte de carga y toda la operatoria, el suministro de los hidrocarburos, los embarques de granos y los servicios de dragado y balizamiento”, enumeró.

Según Schmid, la medida es “en rechazo al impuesto a las Ganancias” para la mencionada categoría salarial, que sería restablecido con el nombre de impuesto a los Ingresos Personales, pero que la protesta alcanza a “toda la Ley Bases y el contenido del DNU que a nuestro juicio afecta el derecho constitucional a la libertad sindical”.

La CATT nuclea a una treintena de sindicatos del transporte de todo el país y está encabezada por el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia. En este agrupamiento están incluidos el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los pilotos de APLA y Aeronavegantes, los motoqueros de ASSIM, los obreros marítimos del SOMU, los capitanes de ultramar, los trabajadores de peajes (SUTPA), los portuarios de SUPA, los empleados de la marina mercante, los obreros navales, el dragado y balizamiento, los guincheros, los señaleros, los trabajadores viales, entre otros. Recientemente, se incorporaron los metrodelegados del subte.

En la medida resuelta no están incluidos los colectiveros de la UTA, que lidera su secretario general Roberto Fernández. Este sindicato forma parte de otra confederación de gremios del transporte alternativa, la UGATT, que no tienen una buena relación con Hugo y Pablo Moyano, entre ellos los conductores ferroviarios de La Fraternidad, de Omar Maturano, y los Camioneros de Santa Fe, de Sergio Aladio.

Schmid sostuvo hoy en declaraciones a Radio Con Vos que “históricamente hemos cuestionado” el punto del impuesto a las Ganancias. “Hemos batallado por diez años, creemos que el salario no debe ser gravado”, remarcó.

“Además, no solamente está en juego esta situación; nosotros creemos que el trazado económico no es el adecuado. El ajuste no es el adecuado, el recorte sobre las cuentas fiscales sobre uno solo de los sectores, que son los asalariados, los jubilados y los sectores más vulnerables del país”, agregó el dirigente.

La medida nacional de los gremios del transporte del 6 de mayo se incorpora a la intensa agenda de acciones de los sindicatos de las centrales obreras, que se movilizaron al Monumento al Trabajo, en avenida Paseo Colón, por el Día Internacional del Trabajador, y el paro nacional del 9 de mayo convocada por las CGT, las dos CTA y los movimientos sociales.

