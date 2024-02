Salomón Rondón y el motivo por el que usa el número 23

Precisamente, la idolatría de Rondón hacia Jordan lo llevó a elegir el número 23 durante su paso por Europa, con la selección de Venezuela y en este momento con el Pachuca.

“Por eso uso el 23, lo hago por él, incluso Jordan utilizó el 45 en los Bulls, porque el 23 no estaba disponible, pero el 23 lo marcó”.

Pero el fanatismo de Rondón por Jordan va más allá. Y es que, el venezolano dijo que tiene una colección de zapatillas 'Air Jordan'.

“Tengo varias, tengo una pequeña colección que utilizo. Tengo una versión con unas letras chinas, que son de la selección de China de baloncesto y tengo otros que son negras con doradas y otras blancas con doradas. Las uso, no las colecciono como tal y me encantan”, comentó.

Incluso, Rondón sabe exactamente las frases más importantes de su majestad Michael Jordan.

"He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para el tiro que ganaba el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que he tenido éxito", recordó Rondón.

“Es un reflejo de lo que ha hecho en el deporte. Dejó el básquet, jugó beisbol y regresó. Es un ejemplo para cualquier deportista el poder hablar de Michael Jordan”, destacó el venezolano.

¿Por qué Michael Jordan usó el número 23? "Cuando jugaba con mi hermano en la escuela, mi número favorito era el 45, y el suyo también. Pero estábamos en el mismo equipo. Él era el mayor y tenía más antigüedad en el equipo. Eligió el 45 y yo el 23, que era la mitad (redondeando la cifra)", reveló Jordan en una oportunidad.

Salomón Rondón y su salida de River

Por otro lado, en otra entrevista con Fox Sports Radio México, Salomón Rondón se refirió a su salida de River Plate y destacó la importancia del fútbol mexicano.

“Yo que he estado en distintos países, distintas ligas, lo digo sinceramente, no es demagogia, la Liga mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga del continente. Es una liga muy competitiva, con varios equipos peleando por salir campeón. La fase final, que se llama La Liguilla, es más picante, llama la atención. Tengo compañeros que compitieron aquí y cuando me llamaron no lo dudé ni un segundo. Lo hablé con la familia”, explicó.

“Me parece que terminé el 22 en Argentina y el 23 ya estaba hablando con Almada y no dudamos en tomar este desafío. Tenía ganas de salir, explorar otra liga, otra cultura. Estaba necesitado de seguir compitiendo, que es lo que me ha caracterizado. Pachuca me dio la oportunidad, estoy agradecido”, agregó el delantero de 34 años.

