Pipa 'Quilombetto' cumple años, ¿su último con Boca?

El Pipa tiene un expediente extenso que lo vincula con faltas de conducta e indisciplinas dentro de Boca Juniors y que permiten pensar que no encaja con la estructura que necesita el club, al tratarse de una institución en donde una hormiga es un elefante.

Carlos Zambrano prendió fuego a Benedetto

El ex zaguero central de Boca sacó chapa por su paso y sostuvo: “Gané cinco títulos en tres años. Boca no ganó ninguno todavía desde que me fui”. Lo cierto es que el palmarés del aliancista incluye dos ligas profesionales (2020 y 2022), dos copas de la liga (2020 y 2022) y la Copa Argentina (2019-2020), más allá de sus títulos el defensor será recordado por su pelea con Darío Benedetto en pleno túnel rumbo al vestuario de la cancha de Racing.

En relación al origen del encontronazo, comentó en una reciente entrevista:

En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina

image.png Zambrano y Benedetto.

Un gol en 2024

Darío Benedetto convirtió tan sólo un tanto en lo que va del año: fue el mencionado ante Tigre, de vaselina, frente al arquero del Matador Matías Tagliamonte.

Si bien el Pipa disputó 371 minutos en lo que va del año -sería un promedio de cuatro partidos en total- entre todas las competiciones que lo tuvieron presente a Boca Juniors (Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), su aporte no deja de ser bajo.

Es decir; juega poco, no se le puede reclamar grandísima cantidad de goles, pero por también por algo es que ve tan pocos minutos en cancha.

El '9' alcanzó a Paulo Ângelo Valentim con 71 goles en la tabla histórica de artilleros del CABJ. El brasileño lo logró en 111 apariciones, Benedetto en 162.

El centroatacante está a tan solo seis gritos de igualar a Diego Latorre y a ocho de empardar a Ángel Clemente Rojas.

