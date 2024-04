Darío Benedetto se excusó por el penal errado y lo fulminaron: "Ciclo cumplido"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1775687984958120441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1775687984958120441%7Ctwgr%5E39aac6b377a8d676a4df1e556f824e7f5f0c066e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3254748607816549913.ampproject.net%2F2403211912000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false EL PENAL DE BENEDETTO.pic.twitter.com/v34PllCnPo — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 4, 2024

La excusa de Darío Benedetto que hizo enfurecer a los hinchas de Boca

Una vez finalizado el partido, el atacante boquense dialogó con DSports en el campo de juego y expresó: “Erré el penal. Con bronca con eso porque nadie más que yo quería convertirlo, pero me quedo con el rendimiento del equipo. No damos más”. También, reconoció que “en el segundo tiempo se empezó a sentir” el cansancio por la altura y amplió. “Quiero convertir, no se me está dando... Hay que seguir trabajando”.