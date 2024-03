Javier Altamirano: Cómo se encuentra el jugador de Estudiantes

Aún continúan estudiando cuál fue la causa que provocó el ataque de convulsiones a Javier Altamirano. Sin embargo, el médico de Estudiantes, Hugo Montenegro, informó que se le realizó una tomografía en la cual se descartaron tumores cerebrales.

Además, aclaró que Altamirano no tenía antecedentes similares y que tampoco había sufrido golpes de consideración durante el partido.

Mientras que desde el club, lanzaron un comunicado asegurando: "El jugador sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios". Y agregaron: "Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EdelpOficial/status/1769545170716876805&partner=&hide_thread=false : El jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios. Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable.



Por esta situación, el… pic.twitter.com/PpFQ7uFBsg — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 18, 2024

El jugador oriundo de chile tiene 24 años y es mediocampista de Estudiantes desde mediados de 2023 y firmó contrato hasta 2026. Está internado en el Instituto Médico Platense y cuenta con el apoyo de todo el mundo del fútbol que se solidarizó con él y su familia, colmando las redes sociales de mensajes deseándole fuerza.

Cuándo se jugará Boca - Estudiantes

Respecto al encuentro por la fecha 11 de la Copa de La Liga, quedó suspendido priorizando la salud del jugador, y aún no hay fecha para reprogramarlo. Según informó TyC Sports, en la Liga Profesional tienen decidido que el partido no se retomará esta semana, debido a que el plantel no está en condiciones emocionales para jugar el partido.

La fecha que dejan trascender desde la organización es el miércoles 27 de marzo, previo al feriado XL por Semana Santa, según informó TyC Sports.

