España 2010, espejo para Argentina 2024 (¿y Canadá?)

En 2023, Canadá se clasificó para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, al ganar el Grupo C. Y perdió la final -en 23 años no había llegado a la final-, 2 a 0 ante USA. Muchos de los jugadores optaron por no asistir a la Copa Oro ese mismo verano (boreal). Muchas discusiones con la federación sobre financiación y calendario.