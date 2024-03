Alexis Mac Allister brilla en Liverpool: ¿El mejor argentino actualmente?

Alexis Mac Allister en sus últimos 9 partidos con Liverpool.



Gol vs. Brentford.

Doblete de asistencias ante Luton Town.

Campeón de la Carabao Cup ante Chelsea.

Asistencia vs. Nottingham Forest.

Gol y asistencia vs. Sparta Praga.

Gol vs. Manchester City.… pic.twitter.com/Ownde5t206