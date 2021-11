Tesla tuvo 5 fundadores, ¿por qué solo conocemos a Musk?

Como menciona Forbes, en enero del siguiente año, también despidió a varios miembros clave del personal que habían estado involucrados desde el inicio después de una “revisión de desempeño”. Según Musk, Tesla se vio obligada a reducir su fuerza de trabajo en un 10% para reducir su tasa de combustión (quema de capital), que estaba fuera de control para 2007.

Ni Eberhard ni Tarpenning, los fundadores originales, retuvieron suficientes acciones de Tesla para alcanzar el estatus de multimillonario, y mucho menos el patrimonio neto actual de Elon Musk que Forbes estimó en US$271 mil millones esta última semana.

En 2007, antes del lanzamiento del Roadster, Musk echó a Eberhard de Tesla, y este vendió gran parte de su participación. También demandó a Musk en 2009 por su destitución y por difamación, antes de resolver el caso por términos no revelados. En una entrevista, Eberhard dice que conserva una participación "relativamente pequeña" en el fabricante de automóviles, aunque se niega a ser específico.

roadster tesla 2008.jpg Roadster, 2008.

“Cuando me echaron de Tesla no tenía dinero, quiero decir, realmente no tenía dinero. Peor que eso, no tuve posibilidad de empleo durante aproximadamente un año" debido a un acuerdo de propiedad intelectual restrictivo con Tesla, dijo Eberhard.

No participé en ninguna ronda de inversión después de que me fui. No participé en ninguna ronda de inversión después de que me fui.

Mala relación

Citando una cláusula de "no menosprecio" que fue parte del acuerdo de 2009, Eberhard se niega a dar más detalles sobre sus puntos de vista sobre Musk en estos días. Pero Elon Musk no tuvo pelos en la lengua y describió a Eberhard como "literalmente la peor persona con la que he trabajado" en una entrevista de enero de 2020 para el podcast de Third Row Tesla.

Por otro lado, Tarpenning, actualmente socio de Spero Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley, ha dicho que él también todavía posee acciones de Tesla, pero que no figura entre sus principales accionistas.

Es cierto que sin la primera inversión de Elon Musk Tesla no hubiese salido adelante, pero también es cierto que el millonario decidió remodelar la empresa a su gusto, “sacándose de encima” a los fundadores originales, dado que eran obstáculos en su camino.