Lewandowski y el arte de "romperle las bolas al Ejecutivo"

Tomemos un presidente comunal, que en su mayoría no viven de la política sino que, además, tienen otro laburo. Necesita conseguir algo de Nación y esa gestión no concluye en un viaje, por ahí tiene que hacer 4 viajes. Además del tiempo que le demanda, se gasta el presupuesto de la comuna yendo y viniendo. Para eso me ofrezco yo, instalado allá, representándolos en las gestiones. Es lo que hago como senador provincial y mucho más lo haría como senador en Nación. Mi laburo es destrabar líneas crediticias, buscar asistencia para obras públicas, llevar las necesidades de las pymes, ser el embajador de los que me votaron... . Tomemos un presidente comunal, que en su mayoría no viven de la política sino que, además, tienen otro laburo. Necesita conseguir algo de Nación y esa gestión no concluye en un viaje, por ahí tiene que hacer 4 viajes. Además del tiempo que le demanda, se gasta el presupuesto de la comuna yendo y viniendo. Para eso me ofrezco yo, instalado allá, representándolos en las gestiones. Es lo que hago como senador provincial y mucho más lo haría como senador en Nación. Mi laburo es destrabar líneas crediticias, buscar asistencia para obras públicas, llevar las necesidades de las pymes, ser el embajador de los que me votaron... .