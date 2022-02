Jean-Paul Fitoussi o el nuevo placebo de Stiglitz & Guzmán

El valor del PIB como medidor de coyuntura es innegable. Pero los cambios estructurales de la economía y la sociedad en el tiempo son más complejos. Por eso, el análisis de los procesos económicos ha de apoyarse en una batería de indicadores que contemplan aspectos sociales y ambientales. El valor del PIB como medidor de coyuntura es innegable. Pero los cambios estructurales de la economía y la sociedad en el tiempo son más complejos. Por eso, el análisis de los procesos económicos ha de apoyarse en una batería de indicadores que contemplan aspectos sociales y ambientales.

Por lo tanto, el culto a Fitoussi permitirían arrojar dudas sobre todas las metas y proyecciones que negocian el FMI y la Argentina.

guzman-y-kristalina-georgievajpeg.jpeg El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la jefa del FMI, Kristalina Geogieva, hablando de bueyes partidos.

El argumento fue reforzado cuando el heterodoxo francés fue entrevistado por el periodista activista de la 'economía circular', Tiziano Rugi, a quien le dijo:

"Decir que el crecimiento del PIB es el crecimiento del progreso social es un grave error. Necesitamos un enfoque diferente. Calcular las variables que son verdaderamente indicativas del bienestar de una nación."

"Hemos identificado una serie de indicadores y podemos medirlos. Ni siquiera es el caso de detectar el crecimiento del PIB si nos fijamos en estos factores. Van desde la salud hasta la educación, desde el empleo de calidad y no precario hasta la participación en la vida social y política del país, desde el nivel de contaminación hasta la seguridad de una sociedad. Y, por supuesto, también el bienestar económico generalizado."

"Durante la crisis económica de 2008, el enfoque clásico se basó en la austeridad. El objetivo era reducir la deuda pública y así disminuir la relación Deuda/PIB. Pero el Estado tiene toda una serie de elementos positivos, como el capital humano, el capital público o privado, el capital natural (...) el PIB no mide estos aspectos."

Defensor del 'modelo'

Bernarda Llorente, mujer del ministro de Defensa, Jorge Taiana, dirige la agencia de noticias Telam. En ese contexto, ella logró definiciones de Fitoussi que apuntalan el 'modelo' del Frente de Todos si no fuese que

perdió 2 elecciones en 2021 y

carece de indicadores macroeoconómicos aceptables.

Ella citó a Fitoussi para enviar el mensaje acerca de que, quizás, no todo es tan malo como se dice ni como parece.

¿Quién cuestiona la gestión de Martín Guzmán?

Los indicadores macroeconómicos convencionales.

Ok pero ¿saben algo? Quizás esos indicadores son incorrectos.

¿Quién lo dice? Jean-Paul Fitoussi, quien argumentó en favor del rol del Estado, de Keynes y de las decisiones de Alberto Fernández durante la pandemia:

"Las crisis sucesivas de las últimas décadas han demostrado que los ciudadanos necesitan protección, que el papel del Estado es esencial. Si esta protección no les fuera dada, se verían tentados a cambiar de régimen político. Esto explica el deterioro casi universal de los sistemas de salud, la disminución relativa de las pensiones y de las prestaciones de desempleo."

"El aumento del gasto en protección es lo que ha impedido que la Covid tenga consecuencias catastróficas. El auge de los partidos extremistas en el mundo demuestra que la democracia ya está en peligro. Y la necesidad de protección muestra que el Estado y el keynesianismo han vuelto."

"La tasa de crecimiento es un promedio. Una tasa de crecimiento elevada sólo importa si beneficia a la gran mayoría de la población. De lo contrario, sería mucho mejor para el descanso social tener, digamos, una tasa de crecimiento más baja pero que beneficie a todos. Un 1% por mil es mucho mejor que un 10% por 100. La tasa media de crecimiento es la misma, pero no el clima social y político."

"La mayor parte de los gastos se financian con impuestos sobre los salarios. Pero la participación de los salarios en el ingreso nacional ha disminuido durante 30 años, al mismo tiempo que aumentaba el desempleo."

stiglitz3.jpg Joseph Stiglitz, quien intenta escalar de economista a pensador... pero la Argentina es un clavo en su zapato.

El otro tema

Sin embargo, la búsqueda de Fitoussi responde al nuevo objetivo de Martín Guzmán, quien reivindica un cambio en el costo financieroio (el FMI cobra recargos significativos a los préstamos que exceden el tope previsto por la cuota respectiva en el FMI). Durante 1 año Guzmán agitó esta cuestión como una de las concesiones que, en teoría, el FMI haría a la Argentina o al grupo de países deudores que integra la Argentina, algo totalmente falso, tal como quedó en evidencia durante la reunión del G20 en Italia.

Guzmán ahora va por la condonación de pasivos de países. Vienen tiempos agitados de intentos de transferencia de responsabilidades

En la versión italiana de Huffington Post, Marco Cecchini explicó el enfoque:

"(...) En este clima de decadencia de la narrativa neoliberal, se empieza a hablar de la condonación de la deuda acumulada por los estados con el BCE -Banco Central Europeo- para apoyar las economías postradas por el Covid. Así lo hizo el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y en Francia, como erudito libre, Alain Minc. Hablar de condonación de la deuda de los países ricos no es solo un error, es una ingenuidad. Estas cosas no se anuncian solas, simplemente suceden. Si el BCE continúa comprando los bonos del gobierno de los países de la Eurozona y renovando los bonos que vencen, el problema ni siquiera se plantea. Desde que empezó el mundo, la deuda se extingue con la monetización, con la inflación o con el crecimiento."

Sin duda es un tema que trasciende a la Eurozona y permite levantar nuevas ficciones donde se refugia la Argentina para no hacer los deberes. Sin embargo, al fútbol se juega con las reglas del fútbol, no del voleyball. Es cierto que siempre hay excéntricos en el barrio. Pero es para frecuentarlos en los momentos de ocio, no en medio de la batalla más cruenta.