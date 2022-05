"Hay legisladores que no quieren aliviar los impuestos"

fleitas 3.jpeg Legisladora de la Ciudad, Rebeca Fleitas; diputado nacional Javier Milei.

3 objetivos

-Pregunta de manual: ¿Qué le ofrece La Libertad Avanza a CABA que lo diferencia del PRO / JxC?

-La Libertad Avanza quiere realizar una profunda transformación en la forma de administrar el Estado y los recursos públicos:

reducción de impuestos, desregulación y derogación de leyes.

Se trata de cumplir con nuestras promesas de campaña. Somos servidores públicos que estamos convencidos de que menos impuestos y menos regulaciones reducen el intervencionismo estatal en favor de la libertad de los ciudadanos, y esto es necesario para crecer y terminar con un siglo de decadencia. Se trata de cumplir con nuestras promesas de campaña. Somos servidores públicos que estamos convencidos de que menos impuestos y menos regulaciones reducen el intervencionismo estatal en favor de la libertad de los ciudadanos, y esto es necesario para crecer y terminar con un siglo de decadencia.

Somos lo contrario de una mayoría de políticos de profesión que hacen promesas falsas y vacías durante la campaña electoral, mintiendo y defraudando con falsas esperanzas a la gente. Una vez que llegan al poder se olvidan de todo lo demás y sólo se dedican a construir más poder. Por ejemplo, Juntos por el Cambio prometió en campaña

bajar impuestos en la Ciudad y

lograr la derogación de la nefasta Ley de Alquileres,

y no cumplieron.

Ahora hablan de la modificación (de la 'ley Lipovetzky') y el jefe de Gobierno no hizo referencia ni una sola vez a la baja de impuestos, durante la apertura de sesiones en la Legislatura. En lo personal, ofrezco mi palabra, mi tiempo y mi compromiso de hacer lo que se encuentre a mi alcance para generar cambios positivos en la Ciudad.

Una mala experiencia

-¿Cuál es tu agenda preferente para CABA?

-Defender los derechos de los ciudadanos, velando por el respeto a la vida, la libertad, la propiedad privada y los proyectos de los individuos. En este momento estoy enfocada en realizar el seguimiento de los 8 proyectos que presenté, tal como

la eliminación del impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito, la sanción económica a las organizaciones sociales que ensucien bienes públicos en ocasión de marchas y protestas, la derogación de la Ley N°6.314 que regula el sistema de motomensajería y delivery, y grabado voluntario de autopartes.

La política tiende a rechazar las visiones y a los espacios políticos nuevos, y los políticos que ejercen un cargo público hace años sólo se preocupan por competir por los réditos que puede llegar a darles la promoción o sanción de alguna ley antes que el partido opositor. Lo comprobé cuando presenté el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.043 que declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), sancionada en 2014 a la cual la Ciudad jamás adhirió.

No pasaron 3 meses de mi asunción, presenté el proyecto de adhesión que fue puesto en el temario a tratar de la comisión de discapacidad, en una reunión de asesores, de la cual no fui notificada, aunque se encuentra establecido por reglamento la obligación de citar personalmente, por cualquier medio, a los autores de los proyectos cada vez que se disponga el tratamiento de los mismos. Al tomar conocimiento de esta situación fue casi una misión imposible reunirme con las autoridades de la Comisión de Discapacidad que preside un diputado del Frente de Todos (N. de la R: Juan Manuel Valdés, hijo del diputado nacional Eduardo Valdés) y sigue en la vicepresidencia una legisladora de Juntos por el Cambio (N. de la R.: Ana María Bou Pérez). Pasaron dos semanas hasta que se logró concretar una reunión con la directora de la comisión, quien me notificó que el bloque mayoritario (Vamos Juntos / PRO) había dado la negativa de acompañar y dar tratamiento al proyecto, porque consideran que no es necesario un marco jurídico para enfrentar

la problemática de la falta de investigación clínica y epidemiológica en la materia,

la falta de formación de profesionales de la salud que puedan realizar pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento;

los problemas en el acceso a las prestaciones médicas; y

la exclusión de los menores del sistema educativo,

agravado por la falta de capacitación los docentes que no saben cómo tratar y como enseñares a los niños con autismo.

Me sorprendió tener políticos ocupando una banca que ignoren la lucha que hace más de 8 años vienen dando los padres que reclaman por verdadera inclusión de sus hijos y un tratamiento adecuado que le permita a sus hijos poder lograr autonomía y libertad como individuos en el futuro. Creo que no solo implica que no les interesa velar por los derechos de los ciudadanos, sino que además deja en evidencia la falta de empatía ante el dolor humano.

Diría que hoy, a causa de lo que mencioné en torno al proyecto de TEA (Trastorno del Espectro Autista), es un tema prioritario en mi agenda, sumado a que este miércoles 11/05 se logró que vuelva a darse su presentación para tratamiento en comisión de asesores. Me duele la falta de ética, empatía y compromiso ante la lucha de los padres que tienen hijos con autismo. Tal como era de esperar, el bloque mayoritario se negó a acompañar el proyecto de adhesión a la Ley N° 27.043 que presenté en marzo. Fue duro ver las lágrimas y el malestar enorme de los padres que integran las organizaciones civiles que me acompañaban.

Me indigna la liviandad con la que hablan sobre un tema tan movilizante para tantos padres. A pesar de la negativa en la Comisión de Discapacidad, voy a seguir firme en mi compromiso de luchar por una causa tan justa, que tiene como fin respetar los derechos de todos los ciudadanos a un trato digno y justo, porque la verdadera inclusión comienza por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

rebecca2.jpeg Rebeca Fleitas y colegas legisladores y familiares y activistas de la causa por la inclusión real de quienes tienen autismo.

Los impuestos

-¿Qué opinión tenés de la estructura tributaria vigente en CABA? ¿Es una Ciudad cara o es adecuada?

La estructura tributaria de la Ciudad obedece a la misma lógica que la estructura tributaria nacional: el objetivo de los funcionarios es recaudar cada vez más y así es como el Estado se hace cada vez más grande e ineficiente. No solo cada vez se agregan más impuestos; también las regulaciones imponen pagos que técnicamente no son impuestos pero resultan exacciones de todas maneras. La estructura tributaria de la Ciudad obedece a la misma lógica que la estructura tributaria nacional: el objetivo de los funcionarios es recaudar cada vez más y así es como el Estado se hace cada vez más grande e ineficiente. No solo cada vez se agregan más impuestos; también las regulaciones imponen pagos que técnicamente no son impuestos pero resultan exacciones de todas maneras.

-Algunos ejemplos de esto son la multiplicación de trámites, permisos y habilitaciones pagos, la reducción de la vigencia de la licencia de conducir que exige erogaciones más frecuentes, la exigencia de pagos y de contar con los impuestos actualizados que exige legalmente la actividad de motomensajería y el costo que implica el grabado obligatorio de autopartes, que propongo desregular con proyectos ya presentados, como mencioné antes. Otro caso escandaloso es el de la reciente actualización mensual automática del ABL y las patentes, que se hace sin datos sobre la evolución real de la inflación anual.

En cuanto a la copartipación federal, íntimamente vinculada con esta cuestión, la Ciudad no se defendió en forma adecuada respecto del trato desigual que recibió del Estado nacional en casi 15 años de gestión que lleva la presente administración, y eso produjo un agravamiento de la situación fiscal. Como si fuera poco, frente al reciente recorte dispuesto por el gobierno nacional, en lugar de bajarse el gasto público, se optó por crear nuevos impuestos como el de los resúmenes a las tarjetas de crédito, que es inconstitucional. Sí, obvio, la Ciudad es cara para los porteños, y expulsa gente. Una prueba: si miramos las estadísticas, la Ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que hace más de 70 años. Y si miramos el presupuesto de la Ciudad, resultan igualmente escandalosos los gastos que se hacen sin ninguna justificación, especialmente en organismos, subsidios y programas.

Educación y salud pública

-¿Cómo sería la educación pública y la salud pública en una gestión de La Libertad Avanza en CABA? Hay mucho mito urbano de que La Libertad Avanza quiere arrasar con las prestaciones en esos ítems.

-No hay posturas unificadas dentro del pensamiento liberal sobre cómo debería manejarse la salud y la educación pública. Yo considero, y es mi visión personal, que la educación debería sería libre de adoctrinamiento, entendiendo que la educación es un proceso de aprendizaje que no se da solo en el ámbito de las instituciones y la enseñanza formal, sino también en distintos aspectos de la vida.

En mi caso particular, fui instruida en la educación pública y no considero que deba eliminarse, mucho menos en las actuales circunstancias que enfrenta el país, ya que muchas veces es la única opción para muchos niños cuyas familias carecen de los recursos para pagar por educación privada.

El principal problema del sistema educativo actualmente es la ideologización de los espacios que deberían ser de aprendizaje, sobre todo en los años de educación secundaria. Los docentes reprenden a los estudiantes por pensar fuera de los preceptos ideológicos que ellos imparten en forma sesgada, porque ellos mismos han sido víctimas de un sistema que los encasillo en una línea ideológica de adoctrinamiento, por lo que se convierte en un círculo vicioso.

Sumado a eso, el sistema educativo afronta otros tipos de problemas tales como

la caída general del nivel educativo;

la deserción escolar que se profundizó durante la cuarentena

(y en este sentido no debemos olvidar que el Gobierno de la Ciudad en conjunto con el Gobierno Nacional tomaron la decisión de cerrar las escuelas por casi dos años, lo que afectó aún más el nivel de aprendizaje de los niños y jóvenes).

En cuanto a la salud pública, cuando La Libertad Avanza gestione la Ciudad, apuntaremos a implementar servicios de calidad. Hay un dato importante respecto de la Ciudad Autónoma y es que sólo el 20% de los porteños se atienden en hospitales públicos: los porteños eligen pagar una prepaga u obra social antes que utilizar el sistema público porque consideran que no es lo suficientemente bueno en cuanto a prestaciones y atención médica. Por ese motivo, en la medida en que pueden hacerlo, prefieren pagar por mejores servicios. En cuanto a la salud pública, cuando La Libertad Avanza gestione la Ciudad, apuntaremos a implementar servicios de calidad. Hay un dato importante respecto de la Ciudad Autónoma y es que sólo el 20% de los porteños se atienden en hospitales públicos: los porteños eligen pagar una prepaga u obra social antes que utilizar el sistema público porque consideran que no es lo suficientemente bueno en cuanto a prestaciones y atención médica. Por ese motivo, en la medida en que pueden hacerlo, prefieren pagar por mejores servicios.

La discusión respecto a cómo debería funcionar el sistema educativo y el de salud en Argentina es un tema que requiere un amplio debate. La Argentina debe enfrentar un gran cambio cultural que le permita aceptar progresivamente modificaciones benéficas para los ciudadanos. Hoy los argentinos están muy acostumbrados a que el Estado intervenga y regule en cada aspecto de su vida. En realidad esa presencia debería ser mínima. En estos temas, y en otros, y sin desconocer la adversidad en la que se encuentra el país, en LLA defendemos la progresiva asignación de derechos de propiedad privada, como una base genuina para conseguir bienes y servicios sustentables y de calidad.

fleitas2.jpeg La fotografía de Rebeca Fleitas fue simbólica como 1ra. legisladora libertaria del país.

-Muchos críticos desde la izquierda y el FdT insisten en que Uds. son 'hijos de la abundancia', gente de extracción adinerada que quieren el poder casi como una cuestión de clase, ¿cuál es tu respuesta?

-No es así. Yo provengo de una familia trabajadora de clase media baja. Mis padres jamás dejaron que nos faltará comida a mis hermanas y a mí pero nunca tuvimos lujos, siempre lo justo y necesario. De jóvenes, mis padres enfrentaron muchas dificultades, con 20 años y dos niñas pequeñas (mi hermana mayor y yo).

Me pongo mal cuando recuerdo las historias que mis padres me cuentan de cómo lucharon por salir adelante, pero guardo el enorme orgullo y admiración de cómo enfrentaron cada obstáculo y lograron progresar con esfuerzo y trabajo para lograr construir una hermosa familia, que hoy es el bien más preciado que tengo en la vida. Supongo que nadie está exento de críticas y que, a veces, por apreciaciones erróneas de las personas, y más aún del entorno de la política, no conciben que pueda ser compatible una ideología como el liberalismo con una persona de origen humilde y trabajadora. No es de extrañar que esa concepción equivocada se extienda más allá de la política, como cuando en 2021 Javier Milei logró el mayor porcentaje de votos en el sur de la Ciudad. Muchos encuestadores, analistas y periodistas no lograban entender que el sector más humilde votara por el liberalismo. Y una semana después vimos vimos al Jefe de Gobierno caminando los barrios precarios.

Obra pública y desarrollo inmobiliario

-¿Qué opinas de los desarrollos inmobiliarios en CABA?

-En la Ciudad siempre ha sido importante el desarrollo de la construcción, una industria que mueve otras industrias aún más importantes. En los últimos años es notable el desarrollo inmobiliario aún bajo un contexto adverso; el problema es cuando esta actividad entra en relación con la política: cuando el Estado es utilizado para hacer determinados negocios mediante prebendas o manejos impropios, como también suele ocurrir con la obra pública.

Nosotros creemos que es importante desincentivar la obra pública y pasar a un modelo progresivamente privado. Y en cuanto a los desarrollos inmobiliarios privados, el Estado no debe intervenir. Por ejemplo, ahora existen planes respecto de los locales y oficinas del centro que quedaron sin uso después de la pandemia y su reconversión mediante el otorgamiento de créditos del Banco Ciudad. Hay que ser cuidadosos frente a esas formas de intervención y planificación sobre el sector privado que, a primera vista, parecen positivas... pero pueden encubrir costos que afectan el bolsillo de los porteños, aumentando el déficit fiscal y, además, pueden suponer un trato desigual frente a la ley.

-CABA es el lugar donde habitualmente convergen las protestas de los grupos que protestan por asistencia social, ¿cómo enfocaría el tema un gobierno de LLA?

-No negamos el derecho a la protesta. Pero en nombre de este derecho, hace años se viene violentando el derecho de otros ciudadanos a transitar, trabajar y desarrollar sus actividades libremente. Eso no puede continuar ocurriendo. El Poder Ejecutivo, a pesar de contar con recursos apropiados para esto, decidió tener una política de no intervención de las fuerzas de seguridad cada vez que ocurren algunas de estas protestas, piquetes o acampes que interrumpen el tránsito y provocan problemas como los que mencioné.

Y lo peor es que estas acciones son llevadas a cabo por organizaciones montadas para estos fines que reciben recursos de los propios ciudadanos a los que afectan con su accionar. Hay que tomar la decisión política de terminar con esta suerte de extorsión en la que se perjudican ante todo los ciudadanos de bien y de trabajo. Y para eso, hay que trabajar en el desarrollo de estrategias que incluyan dotar a las fuerzas de seguridad de todos los elementos necesarios para impedir que esto siga sucediendo.

https://twitter.com/becafleitasok/status/1524710597081792512 Escuchar la sinceridad con la que habla @JMilei te hace entender que con él vamos por el camino correcto. Nuestro futuro presidente.#BuenosDias pic.twitter.com/5myxCoED00 — Rebeca Fleitas (@becafleitasok) May 12, 2022

La tarea 2022

-¿Cuál fue el proyecto más importante que se trató en la Legislatura en lo que va de 2022?

-Lamentablemente, no se le ha dado tratamiento a ningún proyecto de envergadura tal como hubiese sido la eliminación de impuestos y las desregulaciones.

Casi todos los proyectos que se tratan son de declaraciones de interés cultural, visitante ilustre, colocaciones de placas, cambiar nombres a calles, parques y plazas y aceptar donaciones. Es más, cada intento de incorporar un proyecto de La Libertad Avanza que apunta a la baja de impuestos en los temarios de tratamiento parlamentario, la mayoría automática que responde al Poder Ejecutivo porteño nos da la negativa o lo gira para su revisión en comisión, y de ahí los proyectos no se han movido hasta el momento. Casi todos los proyectos que se tratan son de declaraciones de interés cultural, visitante ilustre, colocaciones de placas, cambiar nombres a calles, parques y plazas y aceptar donaciones. Es más, cada intento de incorporar un proyecto de La Libertad Avanza que apunta a la baja de impuestos en los temarios de tratamiento parlamentario, la mayoría automática que responde al Poder Ejecutivo porteño nos da la negativa o lo gira para su revisión en comisión, y de ahí los proyectos no se han movido hasta el momento.

Por ejemplo el proyecto de eliminación al impuesto en los resúmenes de las tarjetas de crédito lo presenté hace 3 meses, antes del inicio del año parlamentario, y no logró tratamiento. Respecto de este tema, cabe mencionar que en 2021 la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad dejar de cobrar ese impuesto del 1,2% que recae sobre todas las operaciones realizadas con tarjetas de crédito en cuotas o en un solo pago.

Evidentemente, no es prioridad de quienes responden al Poder Ejecutivo en la Legislatura dar tratamiento a temas que impacten en su poder de recaudación.

-¿Qué debería haberse tratado y no llegó al recinto?

-Uffff... hay muchos proyectos interesantes presentados por La Libertad Avanza que apuntan a aliviar el bolsillo de los ciudadanos que son ahogados por la presión de los impuestos, por un gobierno que cada vez necesita recaudar más para mantener una estructura de gasto público enorme.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Florencia Peña debutó en América TV y explotó Twitter

L-Gante debuta como actor de cine en una película argentina

Calu Rivero presentó su nuevo libro y un taller espiritual

Jorge Lanata olvidó su pasado y atacó a Florencia Peña

Marcelo Gallardo separado: Filtraron información desde River