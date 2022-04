Es como si Juan Pablo Biondi fuese a C5N pero es Jen Psaki

Hay un antecedente en el caso de Psaki: MSNBC contrató ya a Symone Sanders, ex portavoz principal de la vicepresidenta Kamala Harris (y antes del senador Bernie Sanders), para presentar un programa los fines de semana.

Los periodistas de NBC News dicen que han observado cómo MSNBC se ha inclinado hacia programas de comentarios y perspectiva, alejándose de las 'noticias duras' desde que Rashida Jones asumió el cargo de presidente de la red, hace poco más de un año.

“Nuestros periodistas en NBC News tienen todo el derecho de estar preocupados, pero bajo la supervisión de Noah, Jen no aparecerá en ninguna programación de NBC News”, fue el 'off the record' desde Comcast.

Psaki todavía no confirmó que se marcha pero es un secreto a voces. En verdad, ella sólo iba a quedarse 1 año con Biden y lleva 2 años. Ella no negó su salida cuando fue interpelada en la Casa Blanca por Ed O'Keefe, de CBS News; y Kristen Welker, de NBC News:

-¿Es ético que Ud. continúe realizando este trabajo mientras negocia con un medio de comunicación?

Psaki:

-Siempre he sobrecumplido los estrictos requisitos éticos y legales de la función y me lo tomo muy en serio. Como es estándar para todos los empleados de la Casa Blanca, he recibido asesoramiento ético vigoroso, incluido, en lo que se refiere a cualquier empleo futuro. He cumplido con todos los requisitos de ética y he tomado medidas para recusarme de las decisiones, según corresponda. Así que espero que todos ustedes me juzguen por mi historial y por cómo los trato en la sala de reuniones y de otra manera. Y trato de responder preguntas de todos en todos los ámbitos. Sé que no todos los que están en la parte de atrás de la sala pueden estar contentos conmigo, pero intentaré continuar con eso.

Welker insistió:

-¿Cómo puede Ud. continuar siendo una vocera efectiva si, de hecho, tiene planes de unirse a un medio de comunicación?

Psaki:

-Bueno, no tengo nada que anunciar sobre una conversación o planes futuros pero en cualquier momento que deje la Casa Blanca puedo prometerles que lo primero que haré será dormir y pasar tiempo con mis hijos de 3 y 6 años, que son mis audiencias más importantes. Pero diría, Kristen, una vez más, que he cumplido la ética, los requisitos legales, al más alto nivel, muy en serio en cualquier discusión, cualquier consideración futura sobre cualquier empleo futuro, tal como lo haría cualquier funcionario de la Casa Blanca, y he ido más allá de eso para asegurar que no haya conflicto.

Welker no se consideró satisfecha:

-Entiendo lo que Ud. está diciendo, pero supongo que la pregunta es, ¿cómo es ético tener conversaciones con medios de comunicación mientras continúa teniendo un trabajo detrás de ese atril?

Psaki:

-Bueno, hay una serie de estrictos requisitos éticos y legales que se imponen a todos en esta Administración y en muchas Administraciones pasadas sobre cualquier conversación que tenga con futuros empleadores. Eso es cierto para cualquier industria en la que estés trabajando. Me he circunscripto a ellos y he tratado de tomar medidas para ir más allá de lo exigible.

Welker es un hueso duro de roer, muy bien por ella, eso es periodismo, y volvió a preguntar:

-Y en términos generales, ¿es la política de esta Casa Blanca permitir que los empleados tengan conversaciones, aunque sea indirectamente, con instituciones que impactan y afectan sus trabajos y su trabajo aquí?

Psaki:

-Bueno, es política de esta Casa Blanca garantizar que cualquier persona que tenga conversaciones sobre empleo futuro lo haga a través de consultas con la Oficina del Abogado de la Casa Blanca, asegurándose de que cumplan con los requisitos éticos y legales. Y esas son conversaciones que me he tomado muy en serio y he respetado cada parte de ellas.

Kristen Welker.jpg Kristen Welker no da tregua. Impecable.

Antecedentes

Jennifer Rene Psaki es la 34ta. secretaria de Prensa de la Casa Blanca, está afiliada al Partido Demócrata, fue subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca con Barack Obama; y también su subdirectora de Comunicaciones de la Casa Blanca; portavoz del Departamento de Estado, y consultora independiente.

Psaki tiene ascendencia polaca, licenciada en Inglés y en Sociología, que en 2001 se incorporo a la campaña de reelección del senador Tom Harkin, en Iowa (y Tom Vilsack para gobernador), antes de trabajar en la campaña presidencial de John Kerry, ya convertida en una integrante de la maquinaria política del Partido Demócrata, aunque en septiembre de 2011 trabajo 1 año para la consultora de relaciones públicas Global Strategy Group.

Su marido, Greg Mecher, también es parte del 'aparato' profesional que trabaja para los candidatos y funcionarios demócratas.

Entre febrero de 2017 y noviembre de 2020, Psaki comenzó a trabajar como comentarista político en CNN, su antecedente a su futuro desempeño en MSNBC. Luego Joe Biden se la llevó a su campaña. Pero el 06/05/2021, en una entrevista con el exasesor principal del Presidente, David Axelrod, Psaki dijo que dejaría el cargo "dentro de aproximadamente 1 año".

El 01/04/2022, Axios informó que Psaki dejaría la Casa Blanca "alrededor de mayo" para trabajar en MSNBC.

En definitiva la decisión de Psaki no es novedosa para la Casa Blanca. Otros secretarios de prensa han pasado a trabajar en los medios privados al marcharse del Gobierno.

Por ejemplo, las secretarias de prensa de Donald Trump, Sarah Sanders y Kayleigh McEnany, se convirtieron en colaboradoras de Fox News después de renunciar. Pero ninguna de ellas consiguió un papel de presentadora. Psaki sí lo será.

Curiosidad

Horas atrás hubo un escándalo que anticipa el arribo de Psaki a MSNBC. Ella fue invitada a una grabación en vivo del podcast 'Pod Save America'.

El acreditado ante la Casa Blanca por la web Politico, Eugene Daniels, asistió a la grabación, y filmó un material que subió a su cuenta en Twitter.

https://twitter.com/EPOfficialYT/status/1515026957397901314 Woke up this morning to see @PressSec Jen Psaki’s comments about Peter Doocy are trending. Here’s the video I took @ Pod Save America last night: pic.twitter.com/5WvnOYnl2N — Ryan Gest (@EPOfficialYT) April 15, 2022

En la entrevista le preguntaron a Psaki por el acreditado de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy.

2 meses atrás, el presidente Joe Biden fue sorprendido con el micrófono abierto cuando, luego de una pregunta de Doocy sobre la inflación creciente en USA, hizo el comentario, con ironía “Qué estúpido hijo de puta”.

A Psaki le preguntaron si Doocy era "un estúpido hijo de puta o simplemente interpreta a uno en la televisión".

Psaki dijo que Doocy está a merced de su empleador, Fox News. “Él trabaja para una red de noticias que envía a las personas a hacer preguntas que, nada personal para ningún individuo, incluido Peter Doocy, pero que pueden hacer que cualquiera suene como un estúpido hijo de puta”.

Fox News defendió a Doocy ante una consulta de CNN: “En su papel como corresponsal en la Casa Blanca, el trabajo de Peter Doocy es obtener la verdad de lo que sucede en el poder para conocimiento del público estadounidense. Sus preguntas son suyas, es un excelente reportero y estamos extremadamente orgullosos de su trabajo”.

El presentador de Fox News, John Roberts, criticó a Psaki, y ella le respondió por Twitter en la noche del viernes 15/04 que tanto ella como Peter Doocy sólo estaban haciendo su trabajo: “Él está haciendo su trabajo. Yo estoy haciendo el mio. Debatimos. No estamos de acuerdo. Respeto eso”.

Peter Doocy.jpg Peter Doocy, el hombre de Fox News mordiendo en la Casa Blanca.

Un par de reflexiones

Jack Shafer, de Politico, realizó algunas apreciaciones muy interesantes:

"Entre los funcionarios gubernamentales que ingresaron al periodismo(N. de la R.: en el pasado) se encuentran Bill Moyers, George Stephanopoulos, el difunto Tim Russert, Bill Bradley, Chris Matthews, Dee Dee Myers, Donna Brazile, Diane Sawyer, Sarah Isgur, Alyssa Farah Griffin, Susan Molinari y más. No todos se destacaron, pero tampoco destrozaron el periodismo."

"Quizás el mayor lío de políticos convertidos en periodistas de todos los tiempos se produjo cuando el editor del The New York Times, Arthur Ochs Sulzberger, le dio al redactor de discursos del presidente Richard Nixon, William Safire , una columna de opinión en 1973, y lo hizo sin siquiera decirle al editor de la página editorial que lo estaba haciendo. Safire, quien acababa de rechazar una oferta similar del The Washington Post, fue vilipendiado por la prensa (...) a pesar de que Safire había trabajado como periodista en la década de 1950 antes de cambiarse a las relaciones públicas y la política. A pesar de la indignación, Safire sobrevivió para convertirse en una especie de institución de Washington, a pesar de que sus mejores cosas nunca fueron tan buenas como creían sus fanáticos."

, una columna de opinión en 1973, y lo hizo sin siquiera decirle al editor de la página editorial que lo estaba haciendo. Safire, quien acababa de rechazar una oferta similar del The Washington Post, fue vilipendiado por la prensa (...) a pesar de que Safire había trabajado como periodista en la década de 1950 antes de cambiarse a las relaciones públicas y la política. A pesar de la indignación, Safire sobrevivió para convertirse en una especie de institución de Washington, a pesar de que sus mejores cosas nunca fueron tan buenas como creían sus fanáticos." "Aunque Psaki ha trabajado casi exclusivamente en relaciones políticas con la prensa, se unió a CNN como colaboradora en febrero de 2017 y trabajó allí hasta que la transición de Biden la contrató en noviembre de 2020. Recuerda todo lo que dijo Psaki en CNN, no te culpes. En sus apariciones en el aire, ella solo presentó los comentarios más anodinos, ya sea porque no tenía nada que decir o porque anticipó que la puerta giratoria la llevaría de vuelta a la política algún día y no quería ofender a sus futuros jefes. Según su trabajo en CNN, podría ser una maravillosa presentadora de MSNBC o Peacock o una miserable. Parece un trabajo fácil, pero no lo es."

y no quería ofender a sus futuros jefes. Según su trabajo en CNN, podría ser una maravillosa presentadora de MSNBC o Peacock o una miserable. Parece un trabajo fácil, pero no lo es." "La apertura del periodismo a nuevas voces y nuevos enfoques lo distingue de otras profesiones, muchas de las cuales desalientan la entrada de nuevos competidores a través de licencias, acreditaciones u otros medios. Lo único que debe hacer para calificar como periodista es obtener la historia. Bienvenida a la redacción, Jen Psaki, y mucha suerte. Olvídense de sus detractores chillones, quienes deberían actualizar sus vacunas contra el tétanos. Ahora depende de usted si tiene éxito o cae."

psaki-doocy.jpg Peter Doocy vs. Jan Psaki, un clásico.

