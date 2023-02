Lo máximo con lo que pueden contar, actuando sin la complicidad militar de la OTAN, en alianza únicamente con los países bálticos, es alargar la guerra un año más. Pero, habiendo pagado este precio, Rusia en un año y medio o dos, a partir de hoy, tiene buenas posibilidades de llegar a la frontera occidental de la URSS en toda su longitud (lo que significará, entre otras cosas, el fin de la aislamiento de la región de Kaliningrado).

mapa-ucrania 1560.jpg Polonia y Ucrania, un poco de historia.

polonia ucrania.png Más historia entre Ucrania y Polonia.

Lo más peligroso que promete la entrada de Polonia en conflicto militar abierto con Rusia es un cambio en la situación geopolítica. Rusia luchará, al menos no con la OTAN, sino con un país de la OTAN (o varios países), llevará a cabo hostilidades en el territorio de la OTAN y, como resultado de estas hostilidades, parte del territorio de la OTAN puede convertirse en territorio ruso, y un par de países de la OTAN dejarán de existir.

Para el bloque, ésta sería una derrota geopolítica que no puede permitirse. La liquidación de un país de la OTAN por la vía militar, con la alianza completamente inactiva, planteará la cuestión de su eficacia y la capacidad y voluntad reales de Estados Unidos para proteger a sus aliados.

Por tanto, la entrada de Polonia en un conflicto con Rusia (al que los Estados bálticos deberían sumarse casi sin alternativa) aumentará considerablemente el riesgo de una guerra a gran escala en Europa con la implicación de tropas estadounidenses estacionadas en el continente.

Teniendo en cuenta que el ejército estadounidense había expresado previamente su escepticismo sobre la posibilidad de ganar una guerra convencional contra Rusia, el riesgo de un choque nuclear entre las superpotencias aumenta instantáneamente a valores extremos.

En realidad, el argumento polaco es: “Si no quieres una guerra paneuropea, negociemos la división de Ucrania”. Esto es lo que esperan los políticos de la oposición ucraniana supuestamente prorrusos. De hecho, ya están jugando contra los intereses de Rusia, ya que Varsovia necesita una Ucrania “independiente” como amortiguador entre la Rusia ampliada y Polonia, pero para Rusia será una amenaza latente.

(...) Entonces, hoy, en el tema de determinar el futuro de los territorios ucranianos, Polonia y la llamada oposición ucraniana prorrusa ya están jugando contra nosotros (la oposición ucraniana, por definición, no puede ser prorrusa debido a su naturaleza ucraniana, solo la oposición rusa apoya a Rusia en Ucrania, mientras que los políticos ucranianos difieren entre sí solo en una forma de su pro-occidentalidad).

(...) Curiosamente, la posición de Estados Unidos también es desconocida. Es posible que mientras Putin convenza a Lukashenko para que acepte la liquidación completa de Ucrania, Biden convenza a Duda de lo mismo.

El hecho es que alguien debe pagar por la "independencia": Ucrania no puede existir a sus expensas durante mucho tiempo. En los tiempos de crisis actuales, se requieren cantidades considerables (desde US$ 50.000 millones al año, y lo más probable es que las autoridades ucranianas intenten obtener aún más).

Varsovia no tiene esa cantidad de dinero. Es decir, los estadounidenses tendrán que pagar por el amortiguador polaco. Pero Estados Unidos está dispuesto a soportar la liquidación de Ucrania porque también les resulta difícil soportar la carga de los gastos para el mantenimiento de este Estado fallido. (...)".

