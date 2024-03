Elton John cumple 77 años: Celebrando al Rocket Man del pop más icónico

Embed

El verdadero éxito llegaría en 1969, año en el que Elton John editó su primer disco, "Empty Sky", seguido por "Elton John", que incluía éxitos como "Take Me to the Pilot" y "Your Song". Durante los años siguientes, lanzó una serie de álbumes aclamados por la crítica y el público, como "Madman Across the Water" (1971), "Goodbye Yellow Brick Road" (1973) y "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" (1975).