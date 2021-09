Día de la Enfermedad de Alzheimer: ¿Por qué el 21/09?

Es necesario hacer énfasis en su prevención y detección, pues antes de que llegue a manifestarse con todos sus síntomas, hay detalles por tomar en cuenta que avisan del problema, como la pérdida de memoria. Es en ese momento cuando familiares y cuidadores deben asumir también la función de vigilancia; para que conforme a la sintomatología progresiva, pueda ser combatido de forma eficaz, según algunos estudios.

Comprender la enfermedad de Alzheimer (Understanding Alzheimer's Disease)

Prevención para evitar la pérdida de memoria

En muchos aspectos, el cerebro se comporta como un músculo de los que se entrenan de forma física. Es decir, muchas de sus competencias pueden ser fortalecidas y desarrolladas para que queden protegidas de diversas afecciones. La memoria no es excepción en este sentido, ya que se ha comprobado que una estimulación eficaz de su ejercicio ayuda a prevenir su pérdida siendo incluso una excelente forma de evitar casos de Alzheimer.

No sólo pueden aplicarse terapias de estimulación para la memoria como método de prevención, también es posible optar por estos recursos para mejorar la vida de los pacientes que ya han comenzado a manifestar la enfermedad con sus primeros síntomas, haciendo que esta progrese con mayor lentitud.

El ejercicio mental, por lo tanto, es una herramienta muy valiosa que no siempre tiene un papel protagonista en los tratamientos preventivos o paliativos de enfermedades que cursan con un deterioro cognitivo relacionado con la memoria.

Trabajar los estímulos ante el Alzheimer

Herramientas para estimular la memoria existen muchas, aunque no todas son igual de adecuadas para conseguir que personas con Alzheimer o con otras enfermedades degenerativas mejoren claramente. En las primeras fases de desarrollo, se ha demostrado que la estimulación mediante juegos e interacción social es altamente valiosa para conseguir que la memoria no se pierda a un ritmo demasiado elevado.

Los juegos de forma muy especial representan desafíos para las personas mayores que encuentran en ellos un complemento esencial para sus ratos de ocio. Estas actividades llevadas a cabo en grupos fomentan habilidades como la estrategia, la planificación o la interacción con el entorno, factores muy relacionados con la memoria que contribuyen en esencia a mejorar su rendimiento.

No hay que olvidar que esta estimulación debe darse en combinación con unos hábitos de vida saludables. Los mismos estudios que hacen énfasis en el juego y en otras actividades de estimulación también coinciden en señalar que la actividad física diaria y una correcta alimentación son factores fundamentales sobre los que construir una salud cognitiva lo más fuerte posible.

Cómo cambia la enfermedad de Alzheimer al cerebro

Purple, el traductor simpático del Alzheimer

Purple emplea la inteligencia artificial de Google para interactuar con los usuarios como si se tratara de una conversación en lenguaje natural. A diferencia de otros programas, cuyo objetivo es asistir al paciente con Alzheimer, esta aplicación se enfoca en brindar apoyo al familiar y cuidador.

Se describe a sí misma como “el traductor simpático del Alzheimer”. Siendo capaz de explicar lo que hay detrás de los comentarios hirientes de una paciente con esta enfermedad neurodegenerativa.

Por ejemplo, si el paciente le dice “te odio” al cuidador, la aplicación le explicará lo que en realidad quiso decir. Solo basta con abrirla y pronunciar esta frase en el micrófono del dispositivo, o introducirla en la barra de diálogo.

La traducción que ofrece Purple a la expresión antes mencionada es: “Ahora mismo mi enfermedad habla por mí, si yo pudiese te diría todo lo que te quiero y más”.

Según la misma aplicación, la pregunta “¿Quién eres?” significa: “Realmente algo me dice que eres muy importante para mí aunque ahora el Alzheimer me impide concretar. Debemos tener un vínculo muy fuerte”; y la acusación “me has robado“ quiere decir: “Si me roban mis recuerdos es normal que sospeche que me quieran quitar todo lo que tengo ¿A qué sí?”.

Para acceder a esta útil aplicación móvil, basta con decir “OK Google, abrir traductor de Alzheimer” en un teléfono inteligente o tableta con sistema Android y conexión a internet. Este método también es válido en cualquier otro dispositivo compatible con el Asistente de Google, como la gama de productos de Google Home.

Otra alternativa consiste en dirigirse a esta dirección. En ningún caso, hace falta descargar o pagar para utilizarla.

El valor humano: familiares y cuidadores

Ni las técnicas de trabajo para ejercitar la memoria, ni los avances de la tecnología aplicada a estas terapias resultarían verdaderamente útiles si no fuera por la presencia de los familiares y cuidadores.

Asistir a una persona con Alzheimer es una tarea complicada que exige una gran dedicación y entrega. Una tarea que habitualmente asumen los propios familiares del paciente, con las dificultades que implica el hecho de no ser un profesional en el ámbito de la asistencia a personas dependientes.

Este es el motivo principal por el que resulta tan importante trabajar en estrategias destinadas a la formación e información de cuidadores, razón de ser del Día Mundial del Alzheimer.