Pero esto no es lo único que nos interesa destacar acerca de este día tan particular. Si no que también, es bueno recalcar, acerca de los beneficios y “daños” que pueden llegar a producirnos el hecho de besar a alguien o a algo.

Los numerosos beneficios de besar

Son 30 los músculos faciales que ponemos en movimiento cuando besamos apasionadamente.

Disminuye la presión arterial

Reduce el estrés y la ansiedad debido a que en ese acto se liberan distintas hormonas como la oxitocina, endorfina y dopamina.

Al besar aumenta el ritmo cardíaco, de 60 hasta unas 100 pulsaciones por minuto.

Un beso apasionado quema entre 6 y 100 calorías por minuto, fortaleciendo el sistema inmunológico.

Algunas enfermedades que se pueden contagiar en el acto de besar

Caries

Periodontitis

Mononucleosis infecciosa

Gripe y resfriados

Herpes

En conclusión, el Día Internacional del Beso es una oportunidad para recordar la importancia del beso en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. Ya sea que se celebre en honor al beso más largo del mundo o como una forma de reconocimiento a su valor cultural y emocional, lo cierto es que el beso es una expresión universal de amor y afecto que merece ser celebrada.

