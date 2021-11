Después de la tragedia y 8 muertos, ¿quién es Travis Scott?

Ahora tanto el rapero como la promotora L ive Nation Entertainment afrontan un sinfín de demandas en su contra. En ellas se afirma que Travis Scott y Live Nation no proporcionaron la seguridad adecuada y un plan de seguridad para proteger a los asistentes. Sean Roberts, el abogado detrás de las demandas, no enumera las lesiones específicas que sufrieron sus clientes, pero afirma que fueron "heridas graves y permanentes". Asimismo, se acusa a Travis Scott ya Live Nation de no advertir al público de los riesgos de seguridad, y de no proporcionar el personal médico adecuado en el espectáculo.