Paul Rudd: El hombre más sexy, de Clueless a Avengers

Una curiosidad sobre Paul Rudd es que no utiliza redes sociales, realmente una anomalía en estos días. “No necesito cosas en mi vida que me distraigan”, le dijo a Elle en 2018. “A medida que mi mundo se hace más grande, trato de hacerlo más pequeño (...) realmente no quiero hablar con gente que conozco. Y mucho menos gente que no conozco”.