Daños colaterales: recordando a Dalton Trumbo

dalton-trumbo-historia-5.jpg Dalton Trumbo enfrentando al Comité de Actividades Anticomunistas.

Así fue como ganó 2 premios Oscar de la Academia, uno por 'Vacaciones en Roma' (Gregory Peck y Audrey Hepburn, Trumbo usó el nombre Ian McLellan Hunter) y otro por 'The Brave One' (Trumbo usó el nombre Robert Rich).

Antes de todo eso, Trumbo comenzó escribiendo notas en las revistas McCall's, Vanity Fair, Hollywood Spectator y el periódico The Saturday Evening Post. Su paso siguiente fue el ingreso a Warner Bros. y su primera novela, 'Eclipse' (1935).

Pero en 1939 escribió una novela innovadora, traumática, disruptiva: 'Johnny Got His Gun' (Johnny tomó su fusil), con la que ganó un Premio Nacional del Libro al Libro Más Original del año.

En 1940, Trumbo ya era uno de los guionistas mejor pagados de Hollywood. Y USA debatía si ingresaría a la 2da. Guerra Mundial o seguiría neutral.

Él se definía como pacifista y era contrario a que Estados Unidos participara en la 2da. Guerra Mundial como aliado del Reino Unido.

El problema era que Trumbo ya simpatizaba con el Partido Comunista, al que se afilió en 1943, hasta 1947, y se volvió a afiliar en 1954. El Partido Comunista estadounidense apoyaba el pacto Molotov-Ribbentrop (Iosif Stalin / Adolf Hitler) hasta que voló por los aires por decisión de Berlín.

Por ese motivo Urgente24 rescata como pacifista a Charles Chaplin, quien enfrentó a todos sin un interés ni una pertenencia política. De todos es muy interesante conocer algo de la obra de Trumbo porque dejó un legado sobre el pacifismo.

La militancia marxista de Trumbo no fue el problema mayor sino que 'Johnny Got His Gun' resultó una ficción harto polémica, divisiva, 'tabú' para una sociedad cuyos líderes reivindicaban las intervenciones bélicas en 2 guerras mundiales y luego fueron a Corea y Vietnam, con servicio militar obligatorio (revisado luego de Vietnam).

muertos.jpg Soldado muerto en Ucrania.

Reflexiones

El texto que escribió Trumbo excedió a Trumbo porque muchas personas fueron impactadas, sin compartir o sin conocer las ideas políticas de Trumbo. Aquí un fragmento poderoso:

"Siempre podrás escuchar a la gente que está dispuesta a sacrificar la vida de alguien más. Son muy ruidosos y hablan todo el tiempo. Los puedes encontrar en las iglesias y escuelas, en los diarios y las legislaturas y los congresos. Ese es su negocio. Ellos suenan maravilloso.

Muerte antes que deshonor.

Esta tierra está santificada por la sangre.

Estos hombres murieron en la gloria.

No deben haber muerto en vano.

Nuestra muerte es noble.

Hmmmm. Pero ¿qué dijeron los muertos?

¿Ha regresado alguno de la muerte?

¿Siquiera uno sólo de los millones que murieron, alguno de ellos regresó y dijo 'en nombre de Dios, estoy contento de estar muerto porque la muerte es siempre mejor que el deshonor'?

¿Dijeron estar contentos de morir por hacer un mundo más seguro para la democracia?

¿Dijeron me gusta más la muerte que perder la libertad?

¿Alguno de ellos dijo 'Es bueno pensar que me volaron las entrañas por el honor de mi país'?

¿Alguno de ellos dijo 'Mírenme estoy muerto pero morí por la decencia y eso es mejor que estar vivo'?

¿Alguno de ellos dijo 'Aquí estoy y me he estado pudriendo dos años en una tumba extranjera, pero es maravilloso morir por tu patria'?

¿Alguno de ellos dijo '¡Viva! Morí como un hombre y estoy feliz, miren cómo canto aunque mi boca se atraganta con lombrices'?

muertos2.png ¿Qué opinan los muertos de su muerte? No pueden expresarse.

Nadie sino los muertos saben si todas estas cosas de las que la gente habla son dignas de morir por ellas. Y los muertos no pueden hablar. Así que las palabras sobre muertes nobles y sangre sagrada y honor y demás están puestas en los labios de los muertos por los ladrones de tumbas y los mentirosos que no tienen ningún derecho de hablar por los muertos.

Si un hombre dice 'Muerte antes que deshonor' es un tonto o un mentiroso porque él no sabe lo que es estar muerto. Porque no es capaz de juzgar. El sólo sabe sobre la vida. El no sabe nada sobre morir.

Si él es un tonto y cree en la muerte antes que el deshonor, déjalo ir por delante y que muera. Pero todos los jóvenes que están muy ocupados en la pelea deberían dejarlos tranquilos. Y todos los que dijeron que muerte antes de deshonor era pura tontería, que lo importante es la vida antes que la muerte, deberían dejarlos en paz también.

Porque los que dicen que la vida no es digna de ser vivida sin ideales tan importantes que estés dispuesto a morir por ellos, están todos locos.

Y los que dicen 'Ya verás llegará un tiempo en el que no puedas escapar y tendrás que luchar y morir porque de eso dependerá tu propia vida', ellos también están locos.

Están hablando como ignorantes. Están diciendo que dos y dos no suman nada. Están diciendo que un hombre tiene que morir para proteger su vida. Si aceptas pelear, aceptas morir. Ahora, si mueres para proteger tu vida, no estás vivo de cualquier forma, así que ¿dónde está el sentido en eso?

Un hombre no dice dejaré de comer hasta morir para librarme del hambre. No dice gastaré todo mi dinero para ahorrar dinero. No dice quemaré mi casa para librarla del fuego. ¿Por qué, entonces, deberíamos desear morir por el privilegio de vivir? Debería existir tanto sentido común sobre la vida y la muerte como lo existe para ir a la tienda y comprar un pedazo de pan.

[...]

Sólo digan 'Señor lo siento, no tengo tiempo para morir, estoy muy ocupado', y después den la vuelta y corran como si el diablo los siguiera.

Si ellos dicen 'Cobarde', no presten atención, porque su trabajo es vivir y no morir. Si ellos hablan sobre 'morir por los ideales que son más grandes que la vida', ustedes le contestan 'Señor, usted es un mentiroso. Nada es más grande que la vida. No hay nada noble en la muerte'.

¿Qué hay de noble en yacer en la tierra y pudrirse?

¿Qué hay de noble en no volver a ver la luz del sol?

¿Qué hay de noble en que te vuelen las piernas y los brazos?

¿Qué hay de noble en ser un idiota?

¿Qué hay de noble en ser ciego y sordo e ignorante?

¿Qué hay de noble en estar muerto?

Porque cuando esté muerto, señor, todo se habrá acabado. Ese es el fin. Será menos que un perro, menos que una rata, menos que una abeja, que una araña, que un gusano blanco arrastrándose en un depósito de estiércol.

Usted está muerto, señor, y murió por nada."