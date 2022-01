Argentina 2022: 'Las Leyes básicas de la estupidez humana'

Alguien inteligente entendería perfectamente al bandido, pero no al estúpido, lo que hace particularmente venenosos a los estúpidos porque

cualquier persona es fácimente sorprendida por sus ataques, y

es imposible organizar una defensa racional porque su ataque carece de cualquier estructura.

Ya lo dijo Mark Twain: “Nunca discutas con un ignorante, te hará descender a tu nivel y ahí te vencerá por experiencia”.

Cipolla quería ser profesor de Historia y Filosofía, e ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Pavía en la que terminó siendo profesor. Mientras estudiaba, el profesor Franco Borlandi, especialista en Historia Económica Medieval, lo apasionó por la historia de la economía. Entonces Cipolla fue a la Universidad de París y más tarde a la London School of Economics: 1948.

Faltaban más de 25 años para que redactara su ensayo breve 'Allegro ma non troppo', donde desarrolló su visión de la gente estúpida como un grupo más poderoso que la Mafia, el Complejo Militar Industrial o la Internacional Comunista.

Cipolla afirmó que el grupo de los estúpidos, sin reglamentos ni líderes ni manifiestos, consigue ejercer una gran influencia y con una coordinación increíble.

En países como la Argentina, ellos tienen todo el poder desde hace tiempo, son legión.

3 frases aptas para líderes argentinos:

Voltaire: "La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás".

"2 cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y aún no estoy totalmente convencido respecto al universo". Mahatma Gandhi: "Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados".

Reglas básicas de la estupidez:

1. «Siempre, e inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo», es decir, que como reza la frase bíblica, 'stultorum infinitus est numerus' (Los malvados difícilmente se corrigen, y es infinito el número de los necios). Grande es nuestra sorpresa cuando caemos en la cuenta de que personas que habíamos considerado racionales e inteligentes se revelan como irremediablemente estúpidas.

2. «La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona». El estúpido nace estúpido, por obra y gracia de la Naturaleza, y su proporción es constante en todo grupo humano. A diferencia de otros animales, los humanos cargamos con un grupo de personas que actúa guiado por una mano invisible que impide la felicidad humana.

3. Todo ser humano queda enclavado en 1 de 4 categorías: incautos, inteligentes, malvados y estúpidos. Estos últimos son aquellos que causan «un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, incluso obteniendo un perjuicio», algo absolutamente incomprensible para alguien razonable que se resiste a entender cómo puede existir la estupidez.

4. Lo problemático es que la estupidez es muy peligrosa, puesto que a las personas razonables les es complicado entender el comportamiento estúpido. Mientras que podemos comprender el proceder de una persona malvada (que sigue un modelo de racionalidad), no ocurre así con la estúpida, frente a la que estamos completamente desarmados: su conducta es imprevisible y su ataque no se puede anticipar. Además, el estúpido no sabe que lo es. Esto conduce a Cipolla a enuncia: «Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas ».

5. «La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe», pues de su actuar sólo surge un peligroso vacío en el que cabe toda posibilidad.