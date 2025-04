Fabián Cubero debuta como panelista en TV y es nueva incorporación de DSports

"Muchas gracias. Trajeron un aguerrido, no esperen otra cosa. No esperen mucho lujo, eh", respondió Poroto entre bromas.

Puede Pasar se emite de lunes a viernes por DSports, en el horario de 13.30 a 15.30.

Daniel Arcucci, la otra incorporación de DSports, pero en la radio

No es la única nueva cara en el espectro de DSports. Daniel Arcucci ahora también camina los pasillos de la empresa, pero en la radio. El periodista de ESPN F90, que conduce el Pollo Vignolo, se sumó a la mesa de Puede Pasar, programa con el mismo nombre que su versión hermana de la TV y que también capitanea Gustavo Kuffner.

DSports Radio Dsports Radio va por la 103.1

Es la primera incursión semanal de Arcucci en radiofonía, un ámbito que no había frecuentado con regularidad hasta ahora en su extensa trayectoria como periodista.

"Vos sabés que el escribir, trasladado después a los otros medios, ahora la radio, a la tele, a las redes, ayuda un montón, porque ayuda a pensar el concepto, la idea tal como lo vas a escribir", decía Arcucci cuando le daban la bienvenida.

Daniel Arcucci abre el abanico y llega a DSports Radio con Gustavo Kuffner Daniel Arcucci desembarcó en DSports Radio

"A ver... hay algo que me resulta natural, porque aparte de que nos conocemos, ya hemos trabajado juntos otras veces y nos conocemos, soy oyente de la radio. Cualquiera puede dar fe acá, porque cada tanto uno manda un mensajito. La verdad que es un placer, me encanta el espacio, me encanta el espacio donde poder expresarme", agregó.

