Warren Buffett apuesta por Nubank (y bitcoin, por "descarte")

Después de la OPI, Berkshire Hathaway añadió otros US$ 250 millones a su inversión en Nubank, lo que llevó el monto total de la inversión a US$ 750 millones. El valor de esta inversión hoy (19/10) asciende a US$ 840 millones, siempre y cuando Berkshire no haya adquirido acciones desde el cierre del segundo trimestre.