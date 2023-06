TikTok: Usuaria explota las redes con su método lucrativo

image.png

"Si todavía no tenés una cuenta de LinkedIn, no sé qué estás haciendo de tu vida. Pero si la tenés, anda a la parte de empleos", "Te dicen que se puede buscar por 'cargo, aptitud y empresa', pero no te dicen lo que voy a decir. Ahí en el buscador vas a poner una palabra que a los argentinos nos encanta: 'USD'". Comenzó diciendo la joven Tiktoker.