"El impacto es muy alto para poder viajar, porque encima no hay financiación de los pasajes, y hay un 82% entre impuestos y percepción. En la medida en que los argentinos no viajan, va a haber menos capacidad de asientos, menos frecuencias y menos turistas obviamente", aseguró.

"Es un embudo, donde no vamos a ampliar la capacidad para que vengan turistas, ya que el vuelo de salida sale a medio llenar y va a pérdida, por eso se va a tener que ajustar reduciendo capacidad de oferta. Entonces no gana el país, no entran los dólares que necesita el país y nos perdemos de traer el turismo que quiere venir a la Argentina", concluyó.

Ayer, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) ya había manifestó su “desconcierto y preocupación” por esta Resolución General de AFIP.

“La aplicación del Impuesto PAIS y la Percepción del 35% a inicios del 2020 resultaron en una caída en la demanda local, no sólo de pasajeros sino del movimiento de cargas también. Consideramos que este incremento al 45% en la Percepción se contrapone al incentivo del turismo y su consiguiente ingreso de divisas para el país”, dijeron en el comunicado.

“Como expresamos en otras ocasiones, vemos con preocupación este tipo de restricciones a la operación aerocomercial y turística, que perjudican profundamente el desarrollo, inversión y continuidad de las compañías que generan empleo en nuestro país”, aseguraron desde la Cámara.

En un comunicado, la Cámara representante de las líneas aéreas que operan en la Argentina, remarcó que la “serie de impuestos sobre el valor de la tarifa -de los pasajes aéreos- como el 30% del Impuesto PAIS y ahora la actualización del 45% de Percepción más 7% de DNT (impuesto de Turismo)” obligan a los pasajeros a abonar impuestos por un 82% adicional sobre la tarifa base, “desalentando la demanda e incrementando el costo total del pasaje”.

“La industria aerocomercial se encuentra recuperándose de la peor crisis económica de su historia, recién operando al 55% de los pasajeros del 2019″, dijo Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara, quien agregó que en la Argentina, mientras otros países se esfuerzan por continuar atrayendo al turismo receptivo, poniendo a disposición la mayor cantidad de asientos y vuelos posibles, la medida anunciada por la AFIP va en el sentido contrario, “restringiendo la generación de más puestos de trabajo e incrementando la imprevisibilidad de operar y planificar en nuestro país, atentando contra la demanda y el aumento de operaciones, y exigiendo a las compañías revisar sus operaciones desde y hacia el país.”

Según el comunicado de Jurca, las compañías aéreas son rentables cuando ambos sentidos (ida y vuelta) tienen factores de ocupación sanos. “ Si continuamos encareciendo y limitando el acceso a viajar para los argentinos -es decir menor cantidad de viajeros que viajan fuera del país- se generará la reducción del tamaño de las aeronaves o la cantidad de frecuencias según sea el caso ”, expresó Baravalle.

El experto concluyó indicando que todo ello impactará directamente en la viabilidad de viajes de turistas extranjeros al país (pasajeros receptivos), la capacidad de bodegas de carga para la exportación y con ello menos divisas y empleos en el país.

