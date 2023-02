Shell cerca de Exxon y Chevron: Marca un récord de ganancias

Las acciones de la petrolera fueron las que más cayeron de las 3 en la jornada, al retroceder un 3,16%, pero es la única que se mantiene positivo en cuanto al año hasta la fecha -o year to date- por un 0,9%

image.png Gráfico: TradingView

Mientras tanto, Shell dijo que las ganancias ajustadas se había más que duplicado a US$ 39.900 millones, superando el récord anterior de US$ 28.400 millones alcanzado en 2008. Un artículo de Financial Times destacaba:

Las ganancias más altas en los 115 años de historia de Shell continúan con un conjunto récord de resultados para las compañías energéticas más grandes del mundo Las ganancias más altas en los 115 años de historia de Shell continúan con un conjunto récord de resultados para las compañías energéticas más grandes del mundo

Casi dos tercios de las ganancias de Shell en los últimos 3 meses se deben a su negocio de gas, que incluye las operaciones comerciales de gas natural licuado -GNL- más grandes del mundo. Esa división, gas integrado, generó ganancias ajustadas de US$ 6.000 millones en el último trimestre, cuando Shell vendió 16,8 millones de toneladas de gas natural licuado, frente a los 15,7 millones de toneladas en el tercer trimestre.

En este marco, las acciones de la compañía retrocedían un 1,23% a US$ 57,60

image.png Gráfico: TradingView

Chevron decepciona

Un artículo de Forbes Argentina relata como el gigante petrolero decepcionó al mercado a pesar de sus ganancias récord.

La empresa registró ventas por US$ 56.473 millones en el último periodo del año, un 17% más que en el mismo trimestre de 2021 y un 5% más que la estimación de Wall Street. Para todo el 2022, los ingresos llegaron a los US$ 246.252 millones, frente a los US$ 162.465 millones del ciclo anual pasado.

A su vez, la ganancia total trimestral fue de US$ 6.378 millones, lo que representa una mejora interanual del 26%. De esta manera, el beneficio por acción ajustado fue de US$ 4,09, cuando el consenso era de US$ 4,16. Anualmente, los montos fueron de US$ 35.608 millones y US$ 18,83.

A pesar de los sólidos resultados financieros, los inversores no se mostraron contentos con Chevron por no superar todas las expectativas, por lo que decidieron vender sus acciones e impulsaron a la baja su precio y presenta el peor year to date

image.png Gráfico: TradingView

Más contenido en Urgente24

"Mesa electoral" o PASO: Nuevo dilema en el FdT

Oficial: Se viene el billete de $2.000

Durísimo cruce entre Iglesias y Arietto: "Hija de pu..."

Scioli busca puentes con Milei: "¿Por qué no estar de acuerdo?"