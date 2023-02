Cabe recordar que ayer, el diputado de JxC ya había salido con los tapones de punta contra Florencia Arietto, luego de que ella marcara la responsabilidad de Patricia Bullrich por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

“Patricia dobla en todas las curvas a 180, no se puede dejar muertos en todos los desalojos, como Maldonado en Cuchamen y Nahuel en Mascardi ”, había dicho Arietto en TN, en relación a los operativos que terminaron con la muerte de ambos en el año 2017. Cabe recordar que un año después, Arietto empezó a trabajar como asesora en el Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos y se terminó alejando del espacio de Bullrich el año pasado cuando se acercó a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli.

Entonces Iglesias salió al cruce y la acusó de "traición", ironizando con "la curva de 180 grados de Florencia Arietto, panqueque feroz".

Arietto le respondió, también por Twitter, y lo acusó de escuchar con "fanatismo", además de asegurar que "todo lo que dije se lo dije a ella personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran".

Vale destacar que, de acuerdo a la fecha que se ve en la captura de WA que compartió Arietto, el mensaje de Iglesias fue el martes por la noche, luego de sus declaraciones en el canal TN. ¿Por qué decidió compartirlo recién hoy?

Arietto le pidió "disculpas" a Bullrich (que no se quedó callada)

Ayer por la tarde, y tras la polémica que habían generado sus declaraciones, la abogada y referente de JxC le pidió "disculpas" a Patricia Bullrich.

"No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas Patricia Bullrich", escribió Arietto en Twitter.

https://twitter.com/florenciarietto/status/1620878872966467585 No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas @PatoBullrich — Florencia Arietto (@florenciarietto) February 1, 2023

Horas más tarde, la titular del PRO estuvo de invitada en 'Solo una vuelta más' (el mismo programa de TN en el que la noche anterior había estado Arietto criticándola). Y no se quedó callada.

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, lanzó Bullrich. "Los que no se animan dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, agregó.

En cuanto a los desalojos en Chubut y Río Negro que motivaron los cuestionamientos de la dirigente de JxC, Bullrich defendió una vez más "la lucha frontal a los organismos de DD.HH. que se habían convertido de una pata del kirchnerismo".

“Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, deslizó Bullrich en TN.

"Estas cosas, a mí y a nuestro equipo nos fortalecen en la decisión que hemos tenido de dar batalla para conducir el país”, remató.

Previamente, y también vía Twitter, Patricia Bullrich había compartido un mensaje que le envió la Mutual Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional.

"Ante las críticas formuladas por una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad a la actuación de Gendarmería Nacional en ocasión del episodio Santiago Maldonado, el Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional reitera su agradecimiento a la entonces ministra Patricia Bullrich por la responsabilidad y profesionalismo demostrados en aquella oportunidad", se lee en el mensaje en cuestión.

"Es ante estos episodios donde se muestran los valores de las personas: oportunismo o compromiso", agrega el texto en otro fragmento.

---------------

