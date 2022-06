Salto del dólar blue y el Riesgo País con un Real debilitado

El gobierno no tiene reservas suficientes para contener a los tipos de cambios alternativos, por eso subió la tasa de plazo fijo a niveles del 53% anual. Para que el dólar le gane a la tasa de interés, debería cotizar, a fin de año, muy por encima de $ 300, no parece imposible, pero luce poco probable El gobierno no tiene reservas suficientes para contener a los tipos de cambios alternativos, por eso subió la tasa de plazo fijo a niveles del 53% anual. Para que el dólar le gane a la tasa de interés, debería cotizar, a fin de año, muy por encima de $ 300, no parece imposible, pero luce poco probable

Y, al mismo tiempo asegura que:

El dólar de equilibrio se ubica en $ 235, está en el punto intermedio entre lo que vale el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa o MEP. El dólar blue sigue atrasado por la mayor oferta que hay en el mercado El dólar de equilibrio se ubica en $ 235, está en el punto intermedio entre lo que vale el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa o MEP. El dólar blue sigue atrasado por la mayor oferta que hay en el mercado

Pero aún así, tal cómo se informó en Urgente24:

El Real brasileño también complica el escenario para los empresarios

Los empresarios argentinos se encuentran en alerta también por la evolución que esta teniendo el real brasileño, el cual, logró estabilizarse frente a la erosión inflacionaria gracias a la suba de tasas del país vecino. Sobre esto mismo, Esteban Gette, estratega de Cohen, decía al El Cronista:

Brasil ha tomado una postura más agresiva subiendo sus tasas de referencia desde junio del año pasado adelantándose al resto de las economías. Esto tuvo un impacto en el real, que llegó a apreciarse hasta un 20% este año y 11% actualmente Brasil ha tomado una postura más agresiva subiendo sus tasas de referencia desde junio del año pasado adelantándose al resto de las economías. Esto tuvo un impacto en el real, que llegó a apreciarse hasta un 20% este año y 11% actualmente

Aún así, el real brasileño ha perdido cierto valor frente al dólar en las últimas semanas, -dada la política monetaria más agresiva por parte de la Fed (+75 puntos básicos)- tal como se puede ver:

image.png Calculadora de Divisas (Reuters)

En este momento, 1 dólar estadounidense en equivalente a 5,13 reales.

Más contenido en Urgente24

Tras la crítica de CFK, Alberto defendió a los movimientos sociales

Plenario FR el 15/07 exige mesa política a Alberto Fernández

Insólito furcio de Alberto Fernández: Arde Twitter

Entre dólar y real brasileño, el peso arranca un segundo semestre complicado