Quo vadis biocombustibles? (Plan Canje y otras ideas)

Los motores de combustión interna a nafta trabajan por compresión de una mezcla de aire-combustible que luego se enciende por el salto de una chispa de la bujía, en un preciso instante.

Hacer octano en una refinería es caro y además genera un gran consumo de energía, por lo que se recurre a una serie de compuestos químicos, que bajo la denominación de aditivos, son agregados en determinada proporción como para no alterar otras propiedades del combustible que podrían generar efectos adversos como el exceso de emisiones por un contenido anormal de oxígeno.

Uno de los productos que las refinerías utilizaron para aditivar las naftas y aumentar el número de octano fue el etanol, ya que era de bajo costo comparativo y de mejores efectos para la salud humana y el medio ambiente.

La denominación general de estos compuestos es: mejoradores de octano o boosters octánicos, algunos de los cuales, junto a sus valores, están graficados a continuación.

No obstante los beneficios de estos compuestos, algunos países han prohibido su uso debido a las contaminaciones que generaban en las napas de agua, tal es el caso de los EEUU con el MTBE. En su lugar se recurre al etanol que cumple con funciones similares.

Con el paso del tiempo, se comenzó a utilizar etanol no solo como aditivo, sino como combustible ya que tiene la ventaja de su mayor octanaje, lo que permite aumentar la relación de compresión entre la mezcla de aire y combustible que redunda en una mayor potencia del motor. Este beneficio conlleva a que los motores de igual rendimiento tengan una menor cilindrada cuando son alimentados con etanol lo cual, a su vez, tienen un menor consumo que supera la barrera del menor contenido energético.

Brasil, por su parte, no tiene un mandato de mezcla y dispone de un programa denominado RenovaBio que permite capitalizar, aunque en forma mínima, las reducciones de GEI a través de las emisiones de bonos de carbono (CBio). Las estaciones de servicio disponen de naftas mezcladas con un E27 (27,5% de bioetanol anhidro - 99,3% de pureza) y otro surtidor con bioetanol hidratado (92,6% de pureza), donde el consumidor puede elegir uno, otro y mezcla de estos dos combustibles, siempre teniendo presente que el bioetanol, por su menor contenido energético, rinde un 30% menos en kilómetros que la nafta. Así, como los precios son libres y sometidos a la ley de oferta-demanda, la opción queda a criterio del usuario.

Tal como se ha mencionado con anterioridad, el programa en Brasil atravesó una etapa de aprendizaje con marchas y contramarchas, pero tuvo un objetivo claro. Allí se reconocen varios hitos, a saber: en 1975 se pone en vigencia el Programa Proálcool.

Para 1979 se construye el primer vehículo que funcionaba 100% con bioetanol (E100). En 1989 surge la inyección electrónica y ya para 2003 ingresan los vehículos flex-fuel que permiten utilizar los combustibles que están actualmente en vigencia. La implementación de esta Plan ha permitido que, por cada 10% de etanol que se le agrega a la nafta refinada para su formulación, el precio final del producto baje un 6%, producto que a un mayor porcentaje de etanol anhidro, cuyo valor es 17% menor que la nafta, le otorga un mayor octanaje al producto a la salida de la refinería y menor es el agregado de otros mejoradores octánicos de mayor valor.

El nivel de aceptación por parte del mercado al bioetanol es de tal magnitud es que durante el año 2021 se fabricaron un total de 1.977.110 vehículos livianos y automóviles de los cuales el 82%, es decir: 1.624.322 son vehículos flex-fuel.

