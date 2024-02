Que Héctor Martínez Sosa no oculte a Pablo Torres García

En 2024, según Clarín, Pablo Torres García se encuentra muy relacionado con el ex ministro de Economía, Sergio Massa. En el croquis que acompañó la nota apareció la fotografía de Nicolás Caputo, 'el hermano de la vida', pero nadie profundizó en ese tema.

Estallado el escándalo, luego monopolizó la escena Héctor Martínez Sosa, el esposo de quien fue secretaria privada de Alberto Fernández-

¿Martínez Sosa permite ocultar lo de Torres García?

Aparentemente, fueron competidores.

“En 2018, estalló un escándalo de corrupción en Chubut, que involucró a Patagonia Broker, una empresa de Torres García con participación estatal. El gobernador Das Neves corrió a Torres García y colocó a Martínez Sosa, el amigo presidencial, en su lugar. Cuentan empresarios que los llamaban desde la Rosada para que contrataran a Martínez Sosa, el mismo al que Fernández dice deberle dólares en sus declaraciones juradas. Hombre afortunado Fernández: su amigo publicista Albistur le presta departamento y su amigo Martínez Sosa, plata”, contó Ricardo Roa en una nota en Clarín que destapó el escándalo de Nación Seguros.

Embed - Habla Héctor Martínez Sosa: cambios, competencia y el mercado que se viene

'Casta buena' vs. 'Casta mala'

Al parecer, la clave es no profundizar en esta historia sino solamente presentar el tramo restante: sus vínculos supuestos con Alberto Fernández y Sergio Massa.

Lo interesante resultaría que la investigación fuese completa, no parcial. Están cometiendo el mismo error que la 'causa Cuadernos': trastabilló por la parcialidad de la versión.

La corrupción es corrupción cualquiera sea el funcionario o la fuerza partidaria que la ejecute. No hay 'Casta buena' vs. 'Casta mala'.

Lo de Fernández no es nuevo. En enero de 2006, siendo Alberto Fernández el jefe de Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner, Urgente24 reprodujo una investigación de la ex Edición i, con la firma de Edgar Mainhard, y en un párrafo se informó lo siguiente:

"(...) Como vicepresidente del Grupo Bapro y no del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Fernández tenía algunos beneficios. El más importante de ellos es que se encontraba eximido de las responsabilidades de los integrantes del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para con el Banco Central de la República Argentina y para con los depositantes del banco provincial. Con excepción del presidente del directorio, el Grupo Bapro y el banco tenían diferentes personas. Grupo Bapro podía hacer los negocios que el Provincia no podría afrontar, fuera de la jurisdicción del Banco Central de la República Argentina. Por supuesto que existieron controversias. La más famosa fue la absorción de Vanguardia Compañía Argentina de Seguros, una pequeñísima aseguradora con sede legal en Ameghino 642, Río Grande, Provincia Tierra del Fuego, que presidía un tal Juan Carlos Lagar, con oficina porteña en Bernardo de Irigoyen 330. Nunca se comprendió el beneficio para Grupo Bapro de adquirir una desconocida aseguradora fueguina como parte de su proyección nacional. Sin embargo Jorge Todesca, ex titular de Bapro Seguros, nunca cuestionó estas decisiones adjudicadas a Alberto Fernández. Tampoco lo hizo, cuando tuvo oportunidad de indagar, José Raúl Herrera, otro ex titular de Bapro Seguros, y fundador del Centro de Estudios del Seguro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex superintendente de Seguros de la Nación. (...)".

Embed - Pablo Torres García gerente general de Cerro Bayo

Aseguradores

Desde 1978 la sociedad Héctor Martínez Sosa y Cia SA. -el esposo de María Cantero, quien fue secretaria privada de Alberto Fernández- tiene sede social en Río Grande (Tierra del Fuego); con domicilios alternativos en Río Gallegos, Santa Cruz, Ushuaia y Ciudad de Buenos Aires, usufructuando beneficios impositivos propios de la Ley 19.640/72.

Al parecer, Alberto Fernández / Martínez Sosa mantuvieron una relación casi permanente con el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF Seguros) para la gestión integral del proceso de concentración de los contratos de seguros, patrimoniales y de personas. Cuando se interrumpió la relación con BTF Seguros, la gestión aseguradora quedó directamente a cargo de Martínez Sosa.

Hora de reivindicar al fallecido Rafael Guerschanik, quien era consultor del Banco Mundial y cuestionó aspectos de las decisiones de Fernández, quien venía de desempeñarse como superintende de Seguros de la Nación.

Rafael Guerschanik. Rafael Guerschanik, en su rol de consultor del Banco Mundial, impugnó en su momento la operatoria aseguradora del Grupo Bapro.

Más adelante en la historia, no puede olvidarse que Fernández fue quien convenció a Felipe Solá para impulsar a Martín Lousteau a la conducción del banco bonaerense.

La mención es a los efectos de no circunscribir las historias ni los demonios.

Probablemente Guillermo Francos, otro ex titular del banco bonaerense, tenga historias al respecto. Cuando fue presidente de la Nación, Alberto Fernández lo designó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La historia

Pero hay otras historias del seguro tan escandalosas como la de Fernández.

Cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún era gobernada por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, dicen que hubo un intento de adjudicarle todo el negocio de las ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) del personal de CABA a Mapfre Seguros.

Cuentan que con Mauricio Macri en el Gobierno porteño, irrumpió en escena Pablo Torres García, de un lado; y personajes como Edgardo Cenzón del otro lado. Nació, agregan, la Dirección de Seguros en CABA.

Lo que se construyó en CABA fue multiplicado cuando el PRO llegó a la Nación y a Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, para la cadena nacional todo comienza con el broker Héctor Martínez Sosa.

Es cierto que corresponde investigar desde la decisión de septiembre 2021 de Santiago Cafiero al pasar las contrataciones de ART del Estado Nacional a Provincia ART; a la de diciembre de 2021, por la que todos los organismos del Estado contrataran los seguros con Nación Seguros.

Pero que el árbol no oculte el bosque. Que Martínez Sosa no tape a Torres García.

