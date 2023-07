Otro López: Aguas turbias en la Superintendencia de Salud

No hablamos de José López, ex secretario de Obras Públicas más conocido por los bolsos del convento, sino de Daniel López, médico sanjuanino que está al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud después de tener un ingreso complicado: fue llamado por el ex ministro de Salud, Ginés González García, y asumió luego de que éste fuera eyectado del Gabinete por el escándalo del vacunatorio VIP en el peor momento de la pandemia de Covid 19.