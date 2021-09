Obsequio del voto rural anticipa renuncia a la Región Centro

En cuanto a los productores agropecuarios, todo en contra, y esto arrastrará también a sus trabajadores.

El problema es la inflación, con una tasa anual superior al 50%.

En la cuenta regresiva hacia las PASO, otra teoría del gobierno de Alberto Fernández consiste en que con las restricciones impedirá un aumento en el precio de la carne, base de la gastronomía popular, aunque bastante erosionada desde que irrumpen tendencias vinculadas a la alimentación saludable, que es de base vegetariana.

Por 60 días más, y con la firma de los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas, se decidió que, “en el corto plazo la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso de las y los argentinos a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a las y los consumidores”.

Argentina es el 5to. exportador de carne vacuna más grande del mundo y proveedor clave de China.

Reacciones

Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, dijo:

Estoy seguro de que tendremos algo parecido a una interrupción comercial. Estoy seguro de que tendremos algo parecido a una interrupción comercial.

Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que la Mesa de Enlace se reuniría el miércoles o jueves y luego podrían anunciar un paro comercial.

Miguel Schiariti, director de la Cámara de la Industria Cárnica de la República Argentina, CICCRA , dijo que el sector había perdido alrededor de US$ 100 millones en exportaciones en julio debido a los topes, y esto podría hacer subir los precios.

Provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe genera el 45% de la carne que se exporta a nivel nacional.

Su ministro de la Producción, Daniel Costamagna, advirtió que el cierre parcial de las exportaciones no provocó una baja en el precio de la carne en los mostradores.

Costamagna propuso imaginar alternativas "pragmáticas" desde "un esquema federal".

Hasta última hora hablamos con los ministros Matías Kulfas y Luis Basterra, porque consideramos que el Estado nacional tiene dos herramientas fundamentales, que son el Senasa y la Dirección Nacional de Control de Comercio Agropecuario, con las que se puede cuidar el nivel de exportaciones y además abastecer el mercado interno. Hasta última hora hablamos con los ministros Matías Kulfas y Luis Basterra, porque consideramos que el Estado nacional tiene dos herramientas fundamentales, que son el Senasa y la Dirección Nacional de Control de Comercio Agropecuario, con las que se puede cuidar el nivel de exportaciones y además abastecer el mercado interno.

Desde la provincia de Santa Fe dijimos desde siempre que esto se resuelve con un incremento en la producción de carne, y para que eso suceda es sustancial tener estímulos concretos –impositivos, financieros, crediticios– y políticas claras y previsibles a largo plazo, para lograr un nivel de producción que nos posibilite abastecer adecuadamente el mercado interno y tener una estrategia exportadora. En ese camino venimos trabajando y lo vamos a seguir fortaleciendo. Desde la provincia de Santa Fe dijimos desde siempre que esto se resuelve con un incremento en la producción de carne, y para que eso suceda es sustancial tener estímulos concretos –impositivos, financieros, crediticios– y políticas claras y previsibles a largo plazo, para lograr un nivel de producción que nos posibilite abastecer adecuadamente el mercado interno y tener una estrategia exportadora. En ese camino venimos trabajando y lo vamos a seguir fortaleciendo.

Ha ocurrido un atenuamiento de los precios de la carne en el mostrador, pero bajar no han bajado. Por lo tanto, entendemos que la estrategia no es la adecuada. Vamos a seguir trabajando y acercando ideas y propuestas para que esto se resuelva favorablemente para toda la cadena productiva: para el ganadero, el criador, el invernador, los feedlot y la industria frigorífica. Ha ocurrido un atenuamiento de los precios de la carne en el mostrador, pero bajar no han bajado. Por lo tanto, entendemos que la estrategia no es la adecuada. Vamos a seguir trabajando y acercando ideas y propuestas para que esto se resuelva favorablemente para toda la cadena productiva: para el ganadero, el criador, el invernador, los feedlot y la industria frigorífica.