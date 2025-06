"Nos volvieron a engañar": Dicen que hay enojo en el FMI porque Milei no compra reservas

Según Montenegro, lo que eso significa es que "está entrando una cantidad de dólares excepcional y se están yendo por la otra puerta, porque hay una demanda fuerte de importaciones, hay pagos al exterior, las provincias vueron a buscar dólares".

El periodista consignó que los inversores ven con incertidumbre a la Argentina porque mientras el Gobierno quiere aumentar las reservas colocando deuda (como el BONTE 30), al mismo tiempo erosiona la confianza sobre si tendrá luego posibilidad de pagarla.

"Hacia adelante cómo van a seguir acumulando dólares emitiendo deuda, que les presten dólares si están demostrando que no tienen capacidad de acumular dólares propios", resumió.

El periodista subrayó que la Argentina tiene que conseguir US$15 mil millones hasta fin de año para cumplir con las metas del programa vigente.

En ese marco, el economista relativizó el discurso oficial de que es el "riesgo político", la posibilidad de que el Gobierno pierda las elecciones frente al kirchnerismo, es lo que impide que baje el Riesgo País, estacionado hace semanas en torno a los 650 puntos.

"El Gobierno ha salido muy fuerte a decir 'son todos mandriles que se equivocan, porque en realidad es el riesgo político'. Pero si los mandriles están convencidos de 'show me the money', hasta que aparezcan los dólares en el Banco Central no le van a poner plata en la Argentina", añadió.

Montenegro sostuvo que "empieza a haber una duda" entre los inversores que "no sólo evalúan el riesgo político, sino también la capacidad de la Argentina de generar sus propios dólares".

Montenegro también citó a un "referente de Wall Street" que "ha estado en las negociaciones por la deuda argentina, del lado de los banqueros". Aseguró que esa fuente no se mostró preocupada por una eventual victoria del kirchnerismo, sino que le exige al Gobierno "más dólares propios y que tengan superávit de cuenta corriente".

Sin esas condiciones, remarca ese referente citado, no habrá financiamiento en gran volumen para la Argentina.

