El economista defendió lo anunciado por Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán: "Estamos ante un acuerdo muy novedoso con el Fondo porque los anteriores preveían un acuerdo muy duro y este no lo es; prevé que va a crecer en el primer año el gasto en capital, no prevé caídas reales del gasto, no prevé ajuste previsional, no prevé reformas laborales. Así que, puede ser que este sea el primer programa que tenga éxito con el Fondo Monetario".