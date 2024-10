La tarjeta de crédito anti fraude con sello argentino que revoluciona el mercado

Cómo es el funcionamiento de la tarjeta con CVV dinámico

La tecnología detrás de esta tarjeta antifraude es sencilla y eficiente. Cada vez que el usuario realiza una compra, el CVV cambia automáticamente y no puede ser reutilizado, proporcionando así una capa adicional de seguridad. La tarjeta, que no requiere batería integrada, se alimenta con la tecnología NFC (Near Field Communication) presente en dispositivos móviles o medios de pago. El CVV dinámico se muestra en un panel Always On ePaper Display, similar a los utilizados en lectores de libros electrónicos como el Kindle.