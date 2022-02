La 'fábrica de alimentos' estatal quiere Vicentin, dicen

el BNA menciona la necesidad de impedir la extranjerización de Vicentin (Glencore), y

los sindicatos involucrados quieren asegurar las fuentes de empleo, aún en aquellos casos cuando se encuentra sobredimensionada la actividad de Vicentin.

vicentin planta.jpeg Planta y puerta de Vicentin, cuando el modelo de negocios era otro.

Claudio Lozano es el director del Banco de la Nación Argentina (BNA) involucrado en el tema -muy mencionado en los fracasos del Estado en todo el 'caso Vicentin'- y señaló que Vicentin pretende retirar las actuales garantías que el Banco Nación tiene como acreedor de privilegio -las plantas procesadores de granos del Gran Rosario- para reemplazarlas por las 'utilidades' de la planta de bioetanol, operación que el grupo inversor quiere desinvertir.

El eje de la propuesta de Vicentin es desprenderse de sus acciones de Renova, en favor de Glencore -su socio en otros negocios- "lo que acentúa la extranjerización",' dijo Lozano.

"Nos quieren dejar eso como garantía, que es lo que quedaría en forma residual en manos de quienes hoy manejan Vicentin", detalló.

El juez del concurso aceptó analizar la propuesta de Vicentin, sus acreedores privados y los bancos extranjeros, a lo que se opuso una contrapropuesta de cram down lanzada por un grupo de acreedores locales apoyados por el Nación. De esa manera, el BNA y sus aliados se quedarían con el control de Vicentin, que convocó a una asamblea de accionistas el 11/03 con la intención de ratificar su más reciente plan de pago, que rechaza el Nación, cuando se cumplen 120 días del cierre del ejercicio anual 2021 -ocurrió el 31/20/2021- fecha en la cual la agroexportadora deberá presentar el estado de sus balances.

“Salvo que se produzca antes un acuerdo con los acreedores cuya capitalización parcial de deuda aporte fondos, la empresa continúa con patrimonio negativo”, advirtió el representante legal de acreedores proveedores de granos, Gustavo Feldman.

BNA

El BNA rechazó la más reciente propuesta que realizó la empresa Vicentin ante el juez del concurso por considerarla “inviable y abusiva”, tanto por “el nivel de quita que propone a los acreedores", como por el hecho de que con la misma lo que se hace es "desguazar la compañía destruyendo los activos que no le interesan al nuevo grupo inversor”.

Así lo confirmó al diario La Capital, de Rosario (Provincia de Santa Fe), el director del BNA, Lozano, quien confirmó que la entidad presentó un escrito al juez del concurso Fabián Lorenzini en donde se señalan estas cuestiones.

Claudio Lozano afirmó que en el 'caso Vicentin', en su rol de mayor acreedor, el BNA busca abrir la puerta a la propuesta del 'cram down' o 'salvataje', por considerarla “superadora” y una instancia donde “el Estado junto con otros actores privados pueden trabajar en un plan que evite la extranjerización y el desguace de Vicentin”.

Cram Down

Reducir su reclamo al valor de la garantía es lo que se conoce como 'cram down' o 'Reducción Forzada': significa que el deudor puede conservar la garantía pagando al acreedor solamente el valor presente de dicha garantía, más el interés de por vida.

El 'cram dawn' es impulsado por el empresario Mariano Grassi, que integra el denominado 'fideicomiso de acreedores granarios', que apoya el NBA.

La Sindicatura llevó adelante un esquema de los tiempos que demandaría el 'cram down', concluyendo que, en caso en que se inscriban interesados -lo que por el momento no es evidente- una nueva propuesta de cancelación de créditos estaría disponible en marzo de 2023.

En tanto, explicaron, “los costos fijos de Vicentin no estarían garantizados, puesto que los contratos de fazón -actualmente en vigor- se terminarían, ya que los interesados estratégicos podrían no participar del proceso de Cram Down”.

• La iniciativa no cuenta con el apoyo de la mayoría de los acreedores quirografarios en el concurso.

• En un número cercano a los 1.300 acreedores, los 70 que dicen formar del grupo de Grassi y el BNA representan no más del 6% de la masa total de acreedores y los montos o el capital que representan está en el 8% del total de la deuda quirografaria.

También se afirma que “prácticamente, no existen en Argentina implementaciones exitosas de este tipo de procesos”.

Además, la alternativa alude a la participación del Estado.

Ahí aparecen las versiones de la 'fábrica de alimentos'.

La decisión del BNA formalizó lo que habían expresado los representantes de la entidad estatal en la audiencia con el juez del concurso, Fabián Lorenzini, de la que participó la empresa y en la cual en duros términos se refirieron a la propuesta de Vicentin.

Los representantes del BNA le adelantaron al juez Lorenzini que si Vicentin no cumplía con el pago del crédito de privilegio de US$ 225 millones, el banco estaba en condiciones de exigir la quiebra.

Lozano explicó que la intención del BNA, aún cuando impugne la propuesta presentada por la empresa, “no es quebrar la compañía” sino “abrirle la puerta al cram dow”.

El escrito del BNA considera “inviable y vacía de contenido” a la propuesta de Vicentin porque “muestra un indiscriminado menosprecio respecto del colectivo de acreedores y hacia las normas vigentes".

El BNA se opone al intento de Vicentin de un salvataje con eje en los bancos extranjeros.

Derecho Comercial

El abogado Feldman recordó que la Ley de Sociedades establece la disolución de la empresa ante una situación de patrimonio negativo, y por eso le exige al juez Lorenzini que le solicite a Vicentin presentar su balance antes de realizar una propuesta formal a sus acreedores, de manera de que éstos conozcan cuánto vale la compañía.

La Memoria y Balance del ejercicio anterior correspondiente a 2020 que se presentó en marzo 2021, arrojó un resultado negativo de $15.194.153.602, y la pérdida del patrimonio neto fue superior a los $39.000 millones.

En los meses siguientes, Vicentìn trabajó con contratos a fasón para seguir manteniendo operativas sus plantas, con la autorización el juez y de la sindicatura; y el seguimiento del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) en las plantas ubicadas en San Lorenzo y Ricardone.

Entre las empresas con las que operaba Vicentin contratos a fason figura la del grupo Olio, Díaz & Forti, suspendida por el Banco Central y embargada por por US$ 3.100 millones por no liquidar US$ 312 millones en divisas de sus exportaciones.

El directorio de Vicentin insiste en ceder el 95% del capital accionario y pagar la totalidad de las deudas a los acreedores quirografarios, y ceder el saldo de sus deudas a “un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario” reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a 5%.

Un grupo de acreedores que se presentaron bajo el nombre de 'Fideicomiso de Acreedores', rechazó esa iniciativa de Vicentin por considerarla “engañosa e ilegal” y plantearon un plan de salvataje o cram down.

Minimizaron esta oferta liderada por BNA, Vicentín y las 3 compañías que buscan controlarla:

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),

Molinos Agro SA y

Viterra Argentina SA (del grupo Glencore).

Según publicó el periódico El Pregón, el secretario general del SOEA, Pablo Reguera, en medio de la campaña y de cara a las elecciones en el sindicato que se realizarán el 10/03, alertó por la incertidumbre sobre el futuro de la patronal.

La comisión legislativa de seguimiento quiere conocer cuál será el destino de los trabajadores de las empresas del grupo que estarían fuera del interés del grupo inversor.