Intrigas en YPF, una compañía 'tomada' por La Cámpora

Ambos tuvieron un rol relevante en el diseño de la campaña de los candidatos del Frente de Todos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires

bezi maximo.png Matías Bezi, en 2016, en una reunión en la casa de Hebe de Bonafini, con el propio Máximo Kirchner y otros hombres y funcionarios de La Cámpora.

- Desiré Cano, a cargo del área de Comunicación, es una pieza importante del armado.

- Matías Bezi es uno de los mejores amigos y representante legal de Máximo Kirchner, y a principios de año asumió como gerente de Relaciones Institucionales de YPF para Chubut y Santa Cruz con el objetivo de ordenar territorialmente la vinculación de YPF con los actores políticos de la cuenca del Golfo San Jorge.

Los cuatro tienen acceso a la mesa de conducción de La Cámpora

bezi.jpg Este año, Máximo Kirchner y su hermana Florencia designaron a Matías Bezi como uno de los administradores de sus propiedades.

Pero el kirchnerismo también designó a otros directivos con cargos de menor relevancia, como Darío Garribia, un ex funcionario de Tierra del Fuego que hoy se hizo cargo de la gerencia de Desarrollo de Proveedores de YPF por impulso de La Cámpora, y Hernán Letcher, un economista que dirige el Centro CEPA y se desempeña como asesor de Pablo González -quien en marzo de este año asumió como titular de la compañía con el respaldo directo de Cristina Kirchner-, en especial en temas de agenda renovable y de Y-TEC, la empresa de YPF y el Conicet.

Según dijo un allegado directo a ese espacio político a ese sitio, la crisis de gobierno no tendría gran alcance en YPF:

Hay una conciencia clara respecto de que las discusiones políticas tienen que estar amortiguadas en YPF, que es una empresa de participación estatal, pero privada. (La crisis) no tiene impacto. La cuestión debería llegar a niveles muy graves para que lo tenga y eso hoy no lo veo.

Tanto el presidente (Pablo González) como todos los directores de la empresa están en sus cargos. Lo que pasó es que ministros de primer nivel que ponen la renuncia a disposición del Presidente (Alberto Fernández). Por ahora, no tiene nada que ver con YPF y no veo que esta discusión llegue a impactar en el directorio de la compañía