Impuesto a las Ganancias: Sube el mínimo no imponible

El nuevo mínimo no imponible será para el año 2022, una remuneración bruta cercada a los $225.930, lo cual significa que este será el piso que dividirá a los trabajadores que queden exentos de pagar el impuesto, y quienes deban de pagarlo. Además, la suba en las remuneraciones alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias también se da para los salarios mensuales ubicados entre $225.937 y $260.580 brutos, y no se descontará ganancias por el aguinaldo a los trabajadores cuyo ingreso promedio mensual del primer semestre no supere los $225.937.