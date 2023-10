El FMI debería transferir alrededor de US$ 2.500 millones antes de fin de año, junto con el último vencimiento de 2023, que asciende a US$ 900 millones. El FMI debería transferir alrededor de US$ 2.500 millones antes de fin de año, junto con el último vencimiento de 2023, que asciende a US$ 900 millones.

Con la asunción de un nuevo Gobierno el 10 de diciembre, se anticipa una renegociación completa del programa con el FMI, basada en el plan económico de Massa o de Javier Milei.

Solo una de las tres metas con el Fondo se cumplió hasta septiembre: la de emisión monetaria del Banco Central para asistir directamente al Tesoro

Con el calendario actual de vencimientos, en 2024 Argentina debería realizar pagos al FMI por un total de US$ 7.500 millones, además de estar sujeta a revisiones trimestrales, como cualquier otro país bajo un acuerdo, que supervisan aspectos como el resultado fiscal, la acumulación de reservas internacionales, la emisión monetaria para asistir al Tesoro, las tasas de interés, el nivel de importaciones y las tarifas de servicios públicos, entre otros objetivos de política económica.

Sergio Massa busca obtener margen de maniobra en esta situación, lo cual dependerá más de una decisión política de Estados Unidos y sus aliados que de los técnicos del FMI.

En cuanto al Presupuesto para 2024, se contempla un déficit equivalente al 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI), que podría convertirse en un superávit del 1% si el Congreso aprueba la "separata" que eliminaría los beneficios fiscales de diversos sectores empresariales y personas físicas, como la exención de Bienes Personales para propiedades rurales, la tenencia de acciones en el extranjero y las actividades en plataformas digitales.

