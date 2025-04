Fede Sturze, el Mitre de Javier Milei/Luis Caputo es una 'garcha'

Pero la idoneidad no fue un parámetro en las designación de Javier Milei. De hecho, Nicolás Posse fue jefe de Gabinete de Ministros, etc. etc. La Libertad Avanza es... Karina Milei.... Ya se conocen la secuencia: Posse decapitó a Ferraro a pedido de Santiago Caputo, y Karina Milei y Santiago Caputo hicieron añicos a Posse.

Pero Mogetta sobrevivió, algo que no ocurrió con otro cordobés schiarettiano: Osvaldo Giordano cayó de la ANSeS bastante rápido, y por un argumento estúpido: que su mujer, Alejandra Torres, había votado en Diputados contra La Libertad Avanza. Ese criterio no fue válido en otros casos.

Desde el comienzo hubo muchos cambios en todo el tema ferroviario, que había sido coto de Sergio Tomás Massa en días de Alberto Fernández, aunque por algún motivo los seguros parecían girar más cerca de Máximo Kirchner. Muchos comentarios aunque, en verdad, anduvieron mejor que en los días de Guillermo Dietrich en Transporte de Mauricio Macri.

En algún momento, Mogetta designó a Martín Gabriel Ferreiro, subsecretario de Transporte Ferroviario.

En el organigrama, depende de Ferreiro la FASE (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado), que comanda el abogado Luis Federico Canedi, quien cuenta con una Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato di Tella.

¿Qué tendrá que ver garantizar la eficiencia del transporte ferroviario con el Derecho Tributario? Un misterio. Pero permite obtener un perfil del enfoque de Caputo / Mogetta sobre FFCC. El ex asesor de 'Chacho' Álvarez, Sturzenegger, está 'pintado' en lo que se refiere a eficiencia.

Luego se dijo que la capacidad operativa ferroviaria estaría asegurada por el contador público nacional Matías Galparsoro.

En concreto, cada vez circula más lento el Ferrcarril Mitre y nadie le explica a sus usuarios ni el motivo ni el horizonte.

Es más: tiene restricciones de fin de semana en cuanto a su recorrido, en teoría para modernizar el acceso a la Estación Retiro pero circula lento en todo el recorrido, de extremo a extremo.

