Las tres stablecoins más grandes por capitalización de mercado son USDT de Tether, USDC de Circle y BUSD de Binance y Paxos. Entre todas representan más del 80% del valor total del mercado.

Las stablecoins bajo el foco de los reguladores

Mientras se emitía la advertencia por parte de la institución que funge como el Banco Central de Estados Unidos, la stablecoin Terra perdió su vinculación con el dólar cayendo por debajo de US$ 0,85. La caída comenzó el pasado fin de semana, lo cual obligó a Luna Foundation Guard, la entidad detrás de Terra a tomar medidas.

El caso de Terra, vuelve a poner el foco en este tipo de proyectos, aunque desde hace un tiempo han estado bajo un fuerte escrutinio legal.

En septiembre del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos consideraban tomar medidas para limitar el crecimiento de Tether -USDT- y otras stablecoins. Al igual de como lo manifiesta la Fed ahora, en aquel entonces su motivo es que consideran a este tipo de criptoactivos como un riesgo sistémico para el dólar y la economía estadounidense.

Otras preocupaciones también suelen girar sobre las stablecoins, como es el caso de que no están respaldadas enteramente en dólares. De hecho, Circle, la empresa emisora de la moneda USDC lo reconoció en agosto pasado, cuando informó que aparte de que no está respaldada completamente por dólares depositados en algún banco, sus reservas no cubren el total de monedas en circulación.

