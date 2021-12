"La segunda variable que quería analizar con ustedes es la de depósitos en pesos en el sistema financiero. Atención con esto, no porque un banco tenga dificultades para devolver los pesos al ahorrista sino porque si hay una corrida, eso desarma todo el esquema de las leliqs. En ese caso, el banco tiene que cancelarle las leliqs y pases al banco central, y el depositante va a ir a correr a los dólares alternativos, ya sea al MEP, CCL o BLUE Los depósitos en pesos son el gran combustible para la brecha cambiaria si no se restablece la confianza y la demanda de pesos en la Argentina. Todavía hay $800.000 millones minoristas y más de $2,2 billones de depósitos mayoristas. ¿Qué ha pasado con esos depósitos? Hay una leve caída de los depósitos minoristas. Es muy leve pero atención porque en términos reales, frente a la inflación, es más pronunciada y tengan en cuenta que se está pagando 3,1% de tasa de interés mensual. Es decir, si hubiera renovación de los depósitos minoristas, debieran estar creciendo al 3% mensual y están cayendo un 1%. Evidentemente, ahí hay filtración de pesos que están yendo a la brecha cambiaria, pero todavía no hay nada que sea alarmante". En este sentido, insistió en que "si el Gobierno demora mucho más en cerrar un acuerdo con el Fondo y el Gobierno empieza a zigzaguear en el rumbo de la política económica, este puede ser el gran problema".