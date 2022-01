Exploración offshore: ¿Puede haber un 'Dios argentino'?

"Tenemos actividad offshore desde 1970, hoy el 17% del gas que utilizamos proviene de actividad offshore, y nunca en 52 años hubo un accidente. Hubo cientos de exploraciones sísimicas, y nunca nadie se enteró. La actividad offshore, a partir de ahora, comienza a tener una revisión ambiental que antes no se hacía", afirmó.

Juan Cabandié. En defensa de la exploración offshore, Juan Cabandié explicó que el "ministerio de Ambiente hizo un acto administrativo dando el visto bueno a un informe de pacto ambiental, que es la primera vez que se hace".

"También es bueno aclarar que se va a realizar a 300 km de la costa. Decir Mar del Plata es como decir Balcarce o Bragado. Esa imagen de niños y niñas empetroladas, no es una imagen real", cuestionó. Y añadió: "Brasil descubrió recursos hidrocarburíferos en el lecho marino, y eso le permitió a Brasil tener soberanía energética y esas plataformas están a 60 kilómetros de la costa. Y no afectaron a ninguna de las actividades."

A la vez, dio argumentos geopolíticos para la realización de los proyectos que llevará a cabo la empresa noruega Equinor, y manifestó que "hay una crisis tremenda de energía en el mundo, China secó la plaza, salió a comprar gas para dejar de usar carbón".

En esa línea, recordó las metas de limitación de gases de efecto hasta 2030 y de la utilización del carbón para 2050, y dijo que "el gas es mejor que el petróleo, produce menos gases de efecto invernadero". "Sería muy tonto importar gas si podemos producirlo nosotros. Además podemos exportarlo y que los países que utilizan carbón utilicen gas y emitan menos gases de efecto invernadero. Por eso hablamos de transición energética", describió.

Además, dijo que "los problemas no son ambientales a secas, son socioambientales", y habló de de la crisis económica y la pobreza que atraviesa el país, a la vez que indicó que si Argentina no acuerda con el Fondo Monetario Internacional "este año tenemos que pagar 19 mil millones de dólares".

"Hoy estamos en 25% de energías limpias, porque consideramos la hidroeléctrica, la nuclear. Y, ¿cómo hacemos para poder tener más energías limpias? O nos endeudamos, que ya no podemos porque eso lo agotó Macri, o producimos más", argumentó.

El ministro Juan Cabandié aseguró que "hay una probabilidad del 20% de que existan esos recursos", y describió el procedimiento que llevará a cabo la petrolera noruega.

"Es un buque que tiene un cable, digamos, que va arrojando burbujas de aire comprimido que rebotan en el lecho marino, emitiendo sonidos que son analizados por especialistas que determinan si hay petróleo en el lecho marino. Solamente se puede detectar si no hay fauna marina a un radio de 1 km del buque, y esto es el mayor estándar internacional", explicó y dijo que dicho estándar es el mismo que utilizó Brasil para sus propios proyectos.

Darío Martínez: "Vaca Muerta también surgió con cuestionamientos"

La defensa de la exploración offshore a kilómetros de la costa marplatense de Darío Martínez fue aún más intensa que la de Juan Cabandié. El secretario de Energía de la Nación destacó los beneficios que el offshore traería por reducción de importaciones y generación de empleo y divisas, sostuvo que en décadas de funcionamiento las torres existentes no tuvieron incidentes y cuestionó las protestas a las que tildó de minorías maliciosas.

El nuevo Secretario de Energía Darío Martínez Al defender el potencial en Mar Argentino, Darío Martínez hizo una fuerte comparación: "no por nada Lula dijo que Dios era brasileño cuando anunció el descubrimiento del Presalt".

Darío Martínez advirtió además que " si los desarrollos dan los resultados que esperamos, estamos ante la potencialidad de tener otra gran noticia para Argentina como fue Vaca Muerta", desde donde se extrae un tercio del gas y el petróleo del país.

Pero también hizo una suerte de mea culpa y aseguró que "tendríamos que haber dado difusión a todo lo que hoy es el offshore en el país junto con el anuncio de la aprobación" de los estudios que habilitan la exploración sísmica de los bloques CAN 100, 108 y 114, a unos 300 kilómetros mar adentro de la costa bonaerense, en contra de cuyo desarrollo se han realizado varias manifestaciones.

Luego fue más allá y remarcó que "de dar resultados, la inversión es exponencial, el crecimiento de las inversiones va mucho más allá de los 724 millones de dólares de la exploración" e hizo una fuerte comparación: "no por nada (el expresidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) dijo que Dios era brasileño cuando anunció el descubrimiento del Presalt".

Darío Martínez reparó que " cuando surgió Vaca Muerta también fue en medio de muchos cuestionamientos, de Greenpeace entre otros. Y estaría bueno que hoy vean lo que significa, porque hoy Vaca Muerta nos protege de la crisis mundial del gas, nos ayuda a exportar y en cada región incide económicamente más allá de Neuquén".

Y no dudó en fustigar: "hay sensacionalismo, por ahí se repite sin pensar de verdad. Uno ve en Neuquén un río transparente como el Limay, cuando acá ves el Riachuelo. No todo es contaminante, todo puede desarrollarse con el control adecuado, pero no con campañas maliciosas”.

Darío Martínez amplió el punto de vista y señaló que "el mundo hoy está en una crisis energética, con una brutal disparada del precio del gas natural licuado (GNL). Para el mundo esta exploración offshore es una gran oportunidad y los argentinos tienen que tomarlo de esa manera".

Darío Martínez alertó también que desde el gobierno están "muy preocupados con las importaciones de gas para el invierno porque la necesidad de demanda de dólares se tremenda y sigue subiendo. Ya hicimos el cálculo tres veces, a 11, 17 y 24 dólares por millón de BTU -hoy los futuros se esperan en torno a 40- y con el nivel de consumo y la baja hidraulicidad, el invierno va a ser durísimo para las arcas del Estado y potencia aún más este tipo de proyectos y también el gasoducto a Vaca Muerta".

Además, defendió la autorización dada y aseguró que esto es algo que ya se hace en Argentina en la Cuenca Austral y con buenos resultados. No es una actividad nueva sino algo que está funcionando hace décadas. Como peronista, y de un partido que nuestro líder era un ambientalista, la primera plataforma de offshore la compró (Juan Domingo) Perón en el 73 ”.

Darío Martínez indicó también que "muchos de los que cuestionan esto no dejan de consumir energía, por algo batimos el récord hace pocos días. Son una pequeña minoría muy intensa, pero la gran mayoría está demandando energía".