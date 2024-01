En Rosario la Canasta Básica de diciembre trepó un 34%

Así, durante diciembre, la Jubilación Mínima y la Pensión Universal para el Adulto Mayor aumentaron un 21%, la Asignación Universal por Hijo lo hizo un 7% y el Salario Mínimo Vital y Móvil otro 21%. Esto lleva a que se haya sufrido una disminución en términos de CBA de -9,8%, -9,8%, -20,2% y -9,8% respectivamente.

image.png Poder de compra según tipo de ingresos. (Fuente: Usina de Datos UNR)

Rubros

La CBA representa el conjunto de alimentos que necesita una persona para satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos teniendo en cuenta componentes normativos y hábitos de consumo. Su valor determina la línea de indigencia. El trabajo de la Usina de Datos obtiene un valor monetario para la CBA en la ciudad de Rosario a partir del relevamiento de los precios de 58 productos que componen la canasta de la Región Pampeana, tomados en cinco cadenas de compras de la ciudad.

Por su parte, los rubros que establecieron mayores crecimiento de precios en términos porcentuales fueron: aceites y grasas (77,1%), cereales y derivados (76,6%) y legumbres (68,3%), según lo detalla el informe.

image.png Aceites y grasas fue el rubro que más escaló.

En el mismo período, si se toma como referencia la CBA para un adulto, los sectores que dieron un gran salto, en términos absolutos, durante el último mes, fueron: carnes ($7.429), frutas ($2.817) y lácteos ($2.387).

Teniendo en cuenta el último reporte del 2023 con respecto al mes anterior, en valores absolutos implicó una ampliación de $19.550.

Datos que alarman

Por otro lado, la Usina de Datos de la UNR relevó que un hogar de cuatro miembros, integrado por un varón de 40 años, una mujer de 35 y dos jóvenes de 17 y 15, debió tener en diciembre un ingreso superior a $292.822 para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y así sobrepasar la línea de indigencia.

En tanto que, una casa compuesta por tres integrantes, dos muchachas de 30 y 32 años junto a una hija de 4, necesitó que el ingreso sea mayor de $161.178, mientras que, una vivienda de cuatro personas con una chica de 35 años y sus tres hijos de 12, 9 y 6, requirió tener una ganancia mínima de $227.500 para subsistir.

No obstante, desde la Usina de Datos aclararon que la CBA no incluye la energía, el agua y otros elementos fundamentales para lavar los alimentos, cocinarlos, calentarlos y/o conservarlos. Tampoco integra el resto de los productos y servicios básicos no alimentarios que componen lo que se denomina "Canasta Básica Total", cuyo valor da origen a la línea de pobreza.

image.png Fuente: Usina de Datos UNR.

Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IDEC) publicará el próximo 11 de enero los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre.

