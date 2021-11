wall street Los ADRs no revierten las caídas generalizadas que vienen sufriendo, y los mercados están a la espera de un posible acuerdo con el FMI.

Las acciones argentinas en el mercado bursátil no paran de hundirse, desde las elecciones han caído un 29% en el agregado. En particular, el día de hoy el desempeño que tuvieron fue muy pobre, siendo que el mercado se comporta de manera optimista debido a los informes preliminares que indican que la nueva cepa del coronavirus Omicron no es tan grave como se la consideraba originalmente. A este optimismo del mercado se le sumó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien les pidió a los estadounidenses que no entren en pánico, aunque fue cauteloso al asegurar que ha de tomarse con cuidado el avance de la variante.