El mercado atento a Milei, el cepo y los pasivos remunerados del BCRA

"El volumen operado en el MAE (indicador de la oferta privada) de US$ 268 millones, sumando todos los plazos y las bajas compras del BCRA, evidencian que la demanda privada sigue alta. En la media móvil de veinte ruedas, la demanda privada se sitúa en US$ 268 millones, aumentando un 53% desde los US$ 175 millones a finales de mayo", detallaron.

En este contexto, apuntaron que las reservas brutas disminuyeron US$ 247 millones, reflejando el pago de Bonares, tras haber caído US$ 1.605 millones el lunes luego del pago de Globales. Sin embargo, aclararon que el Tesoro había conseguido los dólares para afrontar los pagos el 4 de julio, reflejado en un salto en los depósitos en dólares en el BCRA de US$ 998 millones a US$ 4.808 millones.

"A corto plazo, hay vencimientos con el FMI de capital por US$ 644 millones el 16 de julio y de intereses por US$ 838 millones a comienzos de agosto. Considerando que el FMI desembolsaría US$ 1.075 millones en septiembre (asumiendo que no habrá problemas en aprobar la próxima revisión), sigue habiendo un sobrante de dólares sin destino claro", indicaron.

Para PPI, este dato es relevante porque aleja la salida del cepo con un "colchón" de reservas. Aunque el presidente enumeró en la red social X las condiciones para salir del Cepo sin mencionar reservas netas positivas, estas habían sido señaladas repetidamente por el equipo económico.

Estrategia de Inversión y Perspectivas

Desde el Grupo IEB lo tiene claro, la estrategia de inversión sigue en modo de cautela, manteniendo una fuerte base en sectores de:

Oil & Gas (YPFD, TGSU2, VIST y PAMP)

Reguladas (CEPU y TGNO4)

Materiales (TXAR y LOMA), BYMA

Bancos (BMA y SUPV).

La visión sobre la deuda soberana argentina, lateralizando entre 50 y 60 dólares, se focaliza en la evolución de las reservas, mientras el mercado de equity argentino espera que las buenas noticias se materialicen.

Condiciones para la eliminación del cepo

El presidente destacó que para eliminar el cepo deben cumplirse 3 condiciones:

Eliminación de los pasivos remunerados Eliminación de los puts Convergencia de la inflación al crawling peg.

Estas medidas se alinean con los anuncios recientes del Ministerio de Economía y el BCRA, enfocándose en la fase 2 del programa económico. La eliminación de los pasivos remunerados es crucial para terminar con la emisión endógena derivada del pago de intereses de dichos pasivos.

