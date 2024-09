El 74% de las familias restringieron asados, ropa y restaurantes, los gastos más recortados

image.png

Más estoicismo y menos hedonismo en las familias argentinas

Entre el 60 y el 70% de los consultados afirmaron no haber realizado ningún consumo “hedónico” en los últimos dos meses.

La mayor parte del presupuesto de las familias se dedica al supermercado, la farmacia y el pago de servicios de diferente tipo (transporte, energía, educación, salud y expensas).

Para Fernando Moguier, la falta de recuperación salarial es la clave en el marco de una empleabilidad y una inversión que no crecen. Han desaparecido cientos de miles de cuentas bancarias de clientes que ya no pueden pagar los cargos fijos que las mismas implican.

Casi dos tercios de los integrantes de lo que se conocía como clase media tuvieron que utilizar ahorros para pagar gastos corrientes y deudas que se acumularon en los últimos doce meses.

¿Cuánto margen les queda para seguir un proceso de descapitalización que está lejos de encontrar un punto de equilibrio?