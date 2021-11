Indignación en Wall Street: "¡Al menos, un vocero!"

Al aire de Radio con Vos, en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum, Timerman advirtió al equipo económico del presidente Alberto Fernández:

"Lo que le falta en este momento al Gobierno es evaluar el dinamismo del impacto de cada decisión que toma porque en el último mes hemos visto que Alberto Fernández dijo que ya estaba cerrado el acuerdo; después hubo un viaje a New York en el que se reunieron con los principales fondos de inversión, en el que participé, y fue una muy buena reunión porque Guzmán y Manzur explicaron bien varios de los problemas que tiene la Argentina y hubo entendimiento; pero al otro día hubo un control de precios feroz que no se sabe muy bien por dónde vino; La Cámpora dice que no hay que pagar; Guzmán en el CCK dio un mensaje diferente al que dio en New York; ahora faltan detalles... Me parece que la negociación debería ir por un canal bastante más medido, como en otros países que están buscando acuerdos de este tipo, en el sentido de que debería haber mucha más confidencialidad y un vocero".

Cuando hablo con gente del Gobierno les digo; '¡Un vocero, en economía se necesita un vocero!'. ¡Ni que hablar de alguien que decida, pero por lo menos un vocero!

En este marco, Timerman cerró:

"Lo mejor que te puede pasar es que acuerdes con el Fondo pero que también logres credibilidad. Mirá, ¿sabés como cerró la reunión en New York con los inversores? Yo les había dicho a mis colegas: 'Muchachos, esta es la oportunidad, preguntemos todo, hablemos de todo y no dejen nada en el tintero'. Bueno, lo último que dijo Martín Guzmán fue que 'todo tiene que ver con la credibilidad' y todos dijeron que sí, que es así.

Entonces, obviamente, en un escenario en el que hay tensión, lo que necesita la Argentina es confianza para que el acuerdo sea lo más benigno posible y dé los mayores beneficios posibles, pero se hace en una negociación que no incluye solo al Fondo sino también a los acreedores privados, a los fondos de inversión, a los fondos de pensión de Europa, a los políticos y un montón de actores".