Jensen Huang, el taiwanés más valioso de Wall Street

Al terminar la universidad se convirtió en director de Coreware en LSI Logic y en diseñador de microprocesadores en Advanced Micro Devices (AMD), hoy ferviente competencia de Nvidia.

El último golpe de Huang es la adquisición de Arm, empresa británica de diseño de microchips (antes propiedad de SoftBank). Nvidia ofrece 54.000 millones de dólares, pero la oferta molestó en el Reino Unido, donde Arm es una firma estratégica. La cuestión de fondo es si Arm podrá vender libremente su tecnología a sus actuales clientes (Qualcomm, Samsung, Apple, Broadcom o Marvell), a pesar de ser competencia de Nvidia.

Nvidia vale actualmente más de 555 mil millones de dólares en el mercado de valores y emplea a 20.000 personas. Gran parte de ese crecimiento se produjo cuando Nvidia tuvo un gran éxito en IA.

"La invención por parte de la compañía de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) en 1999 hizo posible el sombreado programable a tiempo real, el cual define los gráficos por ordenador modernos y más tarde ayudó a revolucionar la computación paralela", explican desde Nvidia. "De forma más reciente, el aprendizaje profundo en la GPU encendió la inteligencia artificial moderna, con la GPU actuando como el cerebro de ordenadores, robots y coches autodirigidos que pueden percibir y entender el mundo", añaden.

Antes de convertirse en un empresario millonario, a los 15 años, Jensen Huang era un "fenómeno" del tenis de mesa. Su familia luchó mucho para mandar a sus hijos a estudiar a USA y finalmente todos se mudaron desde Taiwán a Kentucky. Durante una entrevista en el 2010 confesó que:

Soy intensamente competitivo y, cuando era adolescente, era capaz de lograr cosas sobrehumanas

Huang recibió la Medalla del Fundador de IEEE; el premio al liderazgo ejemplar Dr. Morris Chang; y doctorados honorarios de la Universidad Nacional Chiao Tung de Taiwán, la Universidad Nacional de Taiwán y la Universidad Estatal de Oregón. El 18 de noviembre, Huang también recibirá el mayor honor de la industria de los microchips, el premio Robert N. Noyce.

En 2019, Harvard Business Review lo clasificó como el número 1 en su lista de los 100 directores ejecutivos con mejor desempeño del mundo durante su mandato. En 2017, fue nombrado Empresario del Año de Fortune.

Últimamente Jensen Huang quiere mutar de crear placas que puedan utilizarse para minar y conseguir criptoactivos, para dedicarse exclusivamente al mundo del gaming, donde tiene mucho éxito.

La placa de video de Nvidia más desarrollada se llama GEFORCE RTX 3090 y la compañía la denomina “La Jugada Definitiva”, según describen en la página, está impulsada por Ampere, la arquitectura de segunda generación de NVIDIA RTX, que duplica el rendimiento de IA y de ray tracing gracias a los Núcleos RT y Núcleos Tensor mejorados y los nuevos multiprocesadores de transmisión. Además, cuenta con 24 GB de memoria G6X para brindar la “experiencia de juego definitiva”.

Esta placa en particular de Nvidia ronda los $600.000 en Mercado Libre.

La presentación del reciente GTC 2021, el evento de Nvidia centrado en Inteligencia Artificial y Desarrollo, fue renderizada completamente por ordenador, y Jensen Huang estaba controlado por una IA. Pero esta información se conoció meses más tarde: en realidad no era él.

Se trataba de una representación virtual de Huang que resultó ser tan convincente que nadie se enteró del truco. Luego, Nvidia explicó el proceso y ese singular “making of” con el que lograron plantear ese doble virtual que nadie detectó su breve participación mediante un documental.

