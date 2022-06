Economía manejará la segmentación de tarifas

La Subsecretaría de Planeamiento Energético podrá requerir la información y/o documentación que estime necesaria y pertinente para proseguir con el proceso de segmentación a las distintas dependencias y organismos del Sector Público Nacional, los que deberán responder en los plazos y modos que la Subsecretaría de Planeamiento Energético establezca y acuerde

En el formulario, que debería conocerse antes que concluya las semana, cada usuario le dará autorización a Planeamiento Energético para requerir, de manera periódica.

"los cruces de información necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes con el fin de administrar adecuadamente el régimen de segmentación”.

Pero la cosa no queda ahí

Según informa el sitio de noticias La Nación. "La subsecretaría deberá establecer la estrategia de consolidación de la información, determinando la forma en la que se conformará el padrón informático de beneficiarios y beneficiarias del régimen de subsidios y su administración”.

Después de recorrer este largo y sinuoso camino Planeamiento Energético informará del padrón de beneficiarios al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a los demás entes reguladores y autoridades provinciales para su implementación y comunicación a los usuarios.

Y la lista del deber hacer, sigue

Siempre partiendo del indicativo obligatorio los usuarios identificados en el nivel 1, quienes perderán el subsidio, tendrán a su cargo “el pago del costo pleno de la energía y potencia de la electricidad, y el pago del costo promedio ponderado del gas que se utiliza para abastecer a la demanda prioritaria”.

Y qué más...

“La subsecretaría de Planeamiento Energético, con previa intervención de la subsecretaría de Energía Eléctrica y de la subsecretaría de Hidrocarburos, fijará un orden gradual de asunción plena del costo del componente Energía en tercios bimestrales". Digamos... se actualiza cada dos meses

62b1b2a8cab34.jpg Las empresas de Gas y Luz, tomarán los reclamos de usuarios disconformes.

Cómo será en Gas

En el caso del gas, ese costo no podrá ser superior al promedio de todas las regiones. De acuerdo con los estimados promedios los aumentos irán de entre $1000 y $1500 en cada incremento.

A reclamarle a las empresas

Por otro lado la resolución detalla que las empresas distribuidoras de gas y electricidad

Tendrán la función de recibir los reclamos de los usuarios y las usuarias referentes a su categorización para el servicio público que presten, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan

Nuestros lectores imaginarán como cayó ese item entre las empresas. Las compañías, que deberán poner la cara ante el descontento de los consumidores.

Orden de los subsidios

Se verán tres grupos bien definidos.

1 Ingresos altos: pagarán la suba de la tarifa al 100%, el 10% de los hogares.

“Son hogares que declaran reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes: ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $350 mil pesos (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tener 3 o más inmuebles o poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

* El segmento de ingresos altos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

2 Ingresos medios:

Hogares con ingresos mensuales totales del hogar que varían entre $100 mil y $350 mil pesos (entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según Indec), hasta un máximo de 2 inmuebles o no poseer ninguno, tener hasta 2 vehículos con una antigüedad menor a 5 años, no poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

3 Ingresos bajos. Tienen ingresos menores a $100 mil, hasta 1 inmueble o no poseer ninguno, no tiene 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. También aplica a hogares donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en Renacom, integrantes con Certificado de Discapacidad, ex combatientes de Malvinas.

Tarifa plena

Los usuarios que pagarán el costo pleno son aquellos usuarios que tengan ingresos mensuales superiores $350.000; tener tres o más inmuebles registrados; tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años; tener aviones o embarcaciones de lujo, y ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Más contenidos de Urgente24

Importaciones: Para Pesce, sus medidas ya fueron 'exitosas'

Patricia Bullrich presiona por definiciones en JxC

Hiperinflación: El mensaje de Nicolás Dujovne al Gobierno