Dólar vs. Yuan: Tensión en Estados Unidos y China por tasas

Menos tasas en el Banco Popular de China

El Banco Popular de China (PBOC) ha reducido las tasas de interés para los préstamos de corto plazo y es probable que en los próximos días también haya recortes en las tasas de largo plazo. Sin embargo, los hogares y las empresas con altos niveles de endeudamiento seguirán siendo un obstáculo para la recuperación de la nación después de la pandemia.

El recorte de tasas del martes en sí no fue una sorpresa. Los datos macroeconómicos de China en abril fueron mucho peores de lo esperado, lo que sugiere que los datos de mayo, que se publicarán el jueves, también serán decepcionantes. El recorte de tasas del martes en sí no fue una sorpresa. Los datos macroeconómicos de China en abril fueron mucho peores de lo esperado, lo que sugiere que los datos de mayo, que se publicarán el jueves, también serán decepcionantes.

En los últimos días, también ha habido indicios de que el PBOC estaba preparando el terreno para recortes amplios en las tasas. La semana pasada, varios de los principales bancos de China redujeron conjuntamente algunas de sus tasas de depósito, lo cual es algo que generalmente solo ocurre con la orientación del banco central. Las tasas del mercado monetario a corto plazo ya han disminuido desde finales de mayo, posiblemente anticipando la acción del banco central. El movimiento del martes por parte del PBOC simplemente alinea su tasa de referencia con el nivel en el que ya se encuentra el mercado monetario.

Sin embargo, esto no significa que el recorte de tasas no sea significativo. Sin embargo, esto no significa que el recorte de tasas no sea significativo.

En los últimos trimestres, según WSJ, los bancos chinos han enfrentado dificultades debido a la disminución de los márgenes de interés netos, lo que dificulta el impulso de los préstamos y el crecimiento sin comprometer las ganancias y los balances. Si el Banco Popular de China reduce su tasa clave de facilidad de préstamo a mediano plazo esta semana, los costos de los 3 principales canales de financiamiento para los bancos (depósitos, mercado monetario y facilidades de préstamo del banco central) se reducirán significativamente.

Esto sentará las bases para reducir los costos de endeudamiento reales para hogares y empresas. Esto sentará las bases para reducir los costos de endeudamiento reales para hogares y empresas.

image.png

Sin embargo, surge el problema de que muchos hogares, que ya tienen una alta carga de deuda y enfrentan un mercado laboral inestable, no parecen estar dispuestos a asumir más deudas. Según los datos de Clocktower Group, una empresa de gestión de activos con sede en California, en 2021 los hogares urbanos chinos tenían una carga de deuda como porcentaje de sus ingresos disponibles mayor que la de los hogares estadounidenses. La deuda hipotecaria en China ha aumentado rápidamente en los últimos años, en parte debido a que el gobierno chino ha confiado en el endeudamiento de los hogares para estimular el mercado inmobiliario.

El sector corporativo de China también muestra signos de cautela similares. Aunque los préstamos bancarios en general han aumentado en 2023, el crecimiento interanual del stock de bonos corporativos en circulación ha disminuido constantemente. En mayo, la deuda de los bonos corporativos disminuyó en 250.000 millones de yuanes, equivalente a US$ 35.000 millones, lo que indica que

las empresas pueden estar utilizando nuevos préstamos para pagar deudas antiguas y costosas en lugar de expandir sus operaciones. las empresas pueden estar utilizando nuevos préstamos para pagar deudas antiguas y costosas en lugar de expandir sus operaciones.

Esto sugiere que se requerirá un mayor apoyo fiscal directo por parte del gobierno central de China en forma de medidas adicionales. Si bien la economía de China mostró signos de fortalecimiento en el primer trimestre, cada vez es más evidente que la recuperación del sector de la vivienda y el mercado laboral puede ser un proceso prolongado, a menos que el gobierno de Beijing esté dispuesto a tomar medidas más decisivas y asumir una deuda directa considerablemente mayor.

Más contenido en Urgente24

La oposición embiste y Agustín Rossi replica: "Deberían bajar un tonito"

SMATA advierte por dos automotrices que podrían irse

CFK cruzó a La Nación/Saguier: "¿Ya sabés cómo vota Barroetaveña?"

Reapareció Florencia Kirchner y se mete en la campaña electoral